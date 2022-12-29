Nefes kesen kovalamaca! Polisten 50 kilometre boyunca kaçan tır, lastiklerine ateş edilerek durduruldu!

Sakarya’da gece saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. D-100 kara yolunda polisin "dur" ihtarına uymayan tır Anadolu Otoyolu’na girdi. Yaklaşık 50 kilometre kadar süren nefes kesen kovalamaca esnasında polis ekiplerinin yaptığı ihtarlara uymayan tır, otoyoldan tekrar D-100’e girdi.

LASTİKLERİNE ATEŞ AÇILDI

İddiaya göre, ekipler tırın lastiklerine silahla ateş açtı.

Erenler ilçesi D-100 kara yolu Bekirpaşa ışıkları mevkiinde uzun süren kovalamacanın ardından durdurulan tır, bu esnada bölgede bulunan bir polis otosuna da çarptı.

EHLİYETSİZ ÇIKTI

Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gözaltına alınan sürücünün ehliyeti ve tırın da muayenesinin olmadığı öğrenildi.

Öte yandan, narkotik polis ekipleri de tırda uyuşturucu madde bulunma ihtimaline karşı arama yaptı. Yapılan aramalar neticesinde araçta herhangi bir madde bulunamadı. Konuya ilişkin inceleme sürüyor. (İHA)



