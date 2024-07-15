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  4. Nefes kesen kovalamaca! Polisten kaçan hükümlü takiple yakalandı

Nefes kesen kovalamaca! Polisten kaçan hükümlü takiple yakalandı

15.07.2024 18:56
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan ve takip sonucu durdurulan otomobilde 2 kişi gözaltına alındı. Nefes kesen kovalamacada birinin 5 yıl hapis cezası bulunduğu belirlenen şüphelilerin yakalanma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Nefes kesen kovalamaca! Polisten kaçan hükümlü takiple yakalandı

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Mayıs Mahallesi Tahtacılar Sokak üzerinde durumundan şüphelendiği bir otomobile 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayıp aracı ile birlikte kaçan sürücü takibe alındı.

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Yaşanan takip sonucu duran otomobilde sürücü inip kaçarken, diğeri polis tarafından yakalandı. Kaçan sürücü de kısa sürede ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemede araç sürücüsü R.B.'nin 'hırsızlık' suçundan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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Aracın kaçması ve şüphelilerin yakalanma anları ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
polis hükümlü takip
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