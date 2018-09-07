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Nefes kesen kovalamacada kötü son

İLGİNÇ HABERLER  | 07.09.2018 20:29 | Son Güncelleme

Polisten kaçan şahısların feci kazası kameraya böyle yansıdı.

ABD'nin Oklahoma City şehrinde çaldıkları araçla polisten kaçan 2 kişinin macerası, feci bir kazayla son buldu.

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ABD Oklahoma City

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