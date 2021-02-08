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Nefes kesen kovalamacada polis yoldan tek tek uyuşturucu topladı

08.02.2021 10:54 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yunus timlerinin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan ve araçtaki uyuşturucuları çevreye atan 2 şüpheli kovalamaca neticesi yakalandı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yunus timlerinin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan ve araçtaki uyuşturucuları çevreye atan 2 şüpheli kovalamaca neticesi yakalandı. Çok sayıda suç kaydı bulunan şahısların saçtığı uyuşturucu hapları polisler teker teker topladı.
Olay, Pazar günü öğle saatlerinde İzmit Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Seka Park 2. Etap kısmında seyir halindeki 35 AEH 809 Wolkswagen marka otomobildeki iki şahıstan şüphelenen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yunus Timleri, aracı durdurmaya çalıştı. Polis ekiplerinin ’dur’ ihtarına uymayan şahıslar, otomobille kaçma başladı. Yunus timlerinin kovalamaya başladığı otomobildeki şahıslar, kaçma anlarında araçtan poşet içerisinde bazı malzemeleri yola fırlattı.

’Dur’ ihtarına uymayarak kaçtılar uyuşturucuları yola attılar
Bir süre süren kovalamaca neticesi kaçan otomobilin önüne kesen Yunus Timleri, aracı İzmit Marina mevkinde durdurmayı başardı. A.T. (30) ve T.Ş. (29) adlı şahısları araçtan indirerek kelepçeleyen ekipler, otomobilde arama yaptı. Otomobil içerisinde yapılan arama sırasında şahısların kaçış güzergahında da arama yapan Yunus Timleri, araçtan atılan poşetlerin içerisinden çevreye saçılan malzemenin ekstasy olarak bilinen uyuşturucu hap olduğunu belirledi.

Şüphelilerin yola fırlattığı uyuşturucuları tek tek topladılar
Yola ve yol kenarındaki bitkilerin arasına saçılan uyuşturucular, Yunus Timleri tarafından tek tek toplandı. Bitkileri sallayarak uzun süre arama yapan ekipler, şahısların otomobilinden atıldığını belirledikleri 25 adet uyuşturucu hapı çevreden toplayarak el koydu. Uyuşturucu hapların üzerinde ise İngilizce ’En iyi mod açık’ yazdığı belirlendi.

Uyuşturucu satışından sabıkları kabarık çıktı
Yakalanan aracın başında şahısların yapılan kimlik kontrollerinde ise uyuşturucu satışı ve benzer suçlardan sürücü A.T.’nin 43, T.Ş.’nin ise 36 farklı suç kaydının olduğu belirlendi. Bulunan uyuşturucu hapların kendilerine ait olduğunu kabul etmeyen ve daha önce maske ihlalinden ceza yedikleri için kaçtıklarını söyleyen 2 şahıs, gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Kaçan şahıslara maske mesafe ve kısıtlama ihlalinden ceza
Şahısların kullandığı otomobil, Yunus Timleri tarafından yapılan detaylı arama sonrasında çekici ile narkotik ekiplerince arama yapılmak üzere emniyet otoparkına çekildi. Kovalamaca sonucu yakalanan şahıslar hakkında kısıtlama, maske, mesafe ihlalinden ceza kesilirken, olay hakkında ise inceleme başlatıldı.

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