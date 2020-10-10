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Nefes kesen kovalamacada, uyuşturucu ve silah çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2020 08:11 | Son Güncelleme

Bursa’da polisin uygulama noktasında ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçan sürücü 30 kilometre sonra kaza yaptı.

Bursa’da polisin uygulama noktasında ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçan sürücü 30 kilometre sonra kaza yaptı. Kaza yaptığı yerde otomobilden çıkıp kaçmaya başladı ve elinde çanta ile koşan sürücü bir süre sonra çantayı atarak kaçmaya devam etti. Çantada yaklaşık 1 kilogram sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca çıkarken, sürücü yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, Merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uygulama yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan 16 AJV 837 plakalı otomobil sürücüsü M.E, araçla kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin İzmir istikametinden Ankara istikametine yaklaşık 30 kilometre kovaladığı M.E, kullandığı otomobille Ankara Yolu Caddesi’ne çıktı. Suratlı giden sürücü M.E., direksiyon kontrolünü kaybederek bir kamyonete arkadan çarptı. Daha sonra otomobilden inip elindeki çantayı atarak koşmaya başlayan M.E, peşindeki polis ekiplerince kavşakta yakalandı. Gözaltına alınan M.E’nin çantasında yapılan aramalarda yaklaşık 1 kilogram sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ayrıca 44 suç kaydı bulunan M.E’nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında açık cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi.

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