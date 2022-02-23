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  4. Nefes kesen operasyon! Kapı kırıldı çocuklar kurtuldu: Baba evin içinde gözaltına alındı

Nefes kesen operasyon! Kapı kırıldı çocuklar kurtuldu: Baba evin içinde gözaltına alındı

23.02.2022 22:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray’da eşinin evi terk etmesi sonucu 3 çocuğunu rehin alan babayı polis bir taraftan ikna ederek oyalama çalışırken, diğer taraftan ekipler kapıyı kırarak çocukları sağ salim kurtardı. Baba Şahin Ç. evin içinde gözaltına alınarak etkisiz hale getirildi.

Nefes kesen operasyon! Kapı kırıldı çocuklar kurtuldu: Baba evin içinde gözaltına alındı

Olay, Meydan Mahallesi 976. Sokak’ta bulunan Albayrak Apartmanı’nda 3. katta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah eşi Şahin Ç. (41) ile tartışan Naime Ç. (38) evinden çıkarak polis aracılığıyla sığınma evine yerleşti. Akşama kadar evde çocuklarıyla birlikte eşini bekleyen Şahin Ç. eşinin gelmemesi üzerine 2’si ortaokul 1’i lise okuyan 3 çocuğuyla tartışmaya başladı. Tartışma seslerini duyan apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Apartmana gelen polis ekiplerine kapıyı açmayan baba Şahin Ç. eşi gelmezse çocuklarına zarar vereceğini söyledi. Bunun üzerine olay yerine takviye ekipler istendi. Ekipler apartman ve sokakta geniş güvenlik önlemleri alırken olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü balkondan babayla görüştü. Eşini isteyen Şahin Ç. için polis ekipleri Naime Ç.’yi alarak eve getirdi. Kadının ikna çabaları da fayda etmeyince polis çocukları kurtarmak için operasyon düğmesine bastı.

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BİR TARAFTAN OYALARKEN BİR TARAFTAN İÇERİ GİRDİLER

Polis ekipleri Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bilgi verip olay yerine itfaiye ekibi istedi. İtfaiye aracının merdivenine binerek 3. katın balkonuna kadar çıkan Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şube Müdürü burada adamı ikna etme bahanesiyle oyaladı. Ekipler Şahin Ç.’nin tüm dikkatini dışarıya vermesini sağlarken, Asayiş Şube Müdürü ise diğer ekipler ve itfaiyenin desteği ile kapıyı kırarak içeri girdi. Kapının kırılarak içeri girilmesi sonucu ekipler 3 çocuğu da sağ salim kurtardı. Baba Şahin Ç. evin içinde gözaltına alınarak etkisiz hale getirildi. 3 çocuk polis ekiplerinin koruması altına alınırken, Şahin Ç. ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Aksaray
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