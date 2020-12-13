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  4. Nefes kesen operasyon! Tarihi sikkeleri satamadan yakalandılar

Nefes kesen operasyon! Tarihi sikkeleri satamadan yakalandılar

13.12.2020 10:14 | Son Güncelleme:
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Nefes kesen operasyon! Tarihi sikkeleri satamadan yakalandılar

Ümraniye'de elinde bulunan tarihi eserleri piyasaya sürmeye çalışan E.A., düzenlenen operasyonla kaçmaya çalışırken yakalandı. E.A.'ın kaçırmaya çalıştığı çantadan çıkan poşetlerde ve iş yerinde yapılan aramalarda 877 adet bronz sikke ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alınırken, jandarmanın operasyonu da kameralara yansıdı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM ekipleri, Ümraniye’de bir kişinin elinde bulundurduğu tarihi eserleri piyasaya sürmeye çalıştığı bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, yapılan araştırma ve fiziki takip neticesinde söz konusu tarihi eserlerin Ümraniye’de işyeri çalıştıran E.A.'da olduğunu tespiti etti. Şüpheli E.A. ve iş yerini takibe alan jandarma ekipleri, aracıyla işyerine gelen E.A.'yı yakalamak ve söz konusu tarihi eserleri ele geçirmek için baskın düzenledi. Jandarma ekiplerini fark eden E.A. elinde çanta ile kaçmaya çalışırken işyerinde yakalandı. Jandarma ekipleri E.,A.'nın kaçırmaya çalıştığı çantadan çıkan poşetlerde ve iş yerinde yaptıkları aramalarda 877 adet sikke ele geçirdi. E.A.'da gözaltına alındı.

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"SİKKELERİ ARSA KARŞILIĞI ALMIŞ"

Şüpheli E.A. Jandarma’daki sorgusunda, ele geçen sikkeleri arsasını alan şahısların verdiğini, kendisinin de paraya ihtiyacı olduğu için sikkeleri satmaya çalıştığını, kendisinin de bu alışverişten zararlı çıktığını söyledi.

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"HELENİSTİK DÖNEME AİT TOPLU BULUNTU"

Jandarma ekiplerince incelenmek üzere İstanbul Arkeoloji Müzesine teslim edilen sikkelerin tümünün "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında, Yunan (Helenistik) Dönemi’ne tarihlenen Pontus Bölgesi’nin çeşitli kentlerinde basılmış bronz sikkeler oldukları, tarihlendikleri dönem ve ait oldukları kentlere bakıldığında toplu buluntu niteliği taşıdıkları" belirlendiğinden muhafaza altına alınmaları sağlandı. Şüpheli E.A. hakkında hakkında soruşturma başlatılırken, jandarma ekiplerince arsası karşılığı sikkeleri E.A.'ya veren şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.

DHA

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