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Nefes kesen tatbikat

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2019 18:10 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla İHH Arama Kurtarma Ekipleri tarafından Anadolu İmam Hatip Lisesi’de tatbikat gerçekleştirildi.

Nefes kesen tatbikat

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla İHH Arama Kurtarma Ekipleri tarafından Anadolu İmam Hatip Lisesi’de tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikat gerçeğini aratmadı.
Öğretmen ve öğrencilerine yönelik temel afet bilinci, deprem ve bina tahliyesi konularında eğitimler verilerek, yüksek kattan iniş ve yangın tatbikatı yaptı. Başarıyla tamamlanan tatbikat nefes kesti.
İHH Arama Kurtarma İnegöl Başkanı Yavuz Bayram ise, “Öncelikle yaşadığınız yerleşim biriminin deprem tehlikesi hakkında doğru bilgileri ilgililerden öğrenin. Aile bireyleri arasında olağanüstü bir durumda nasıl davranacağınızı konuşun. Her odada üzerinize bir şeyin düşmeyeceği sağlam bir yer seçin. Yere yatma, başını koruma ve bir şeye tutunmayı öğrenin ve çocuklarınıza da öğretin. Kitaplık, yüksek mobilya gibi kolay devrilebilir eşyalar ile ağır eşyaları duvarlara veya döşemeye sıkıca bağlayın, tablo, gardrop gibi eşyaları sabitleştirin ve üzerinize devrilmeyecek şekilde yerleştirin. Mutfak dolapları gibi kırılabilecek eşyalarınızı koyduğunuz dolaplarınıza sağlam kilitler takın. Olağanüstü bir durumda hemen kullanabileceğiniz el feneri, radyo ve yedek pilleri, ilk yardım çantası ve gerekli ilaçlarınızı, iş eldivenini önceden çantaya koyup, kolayca ulaşabileceğiniz bir yerde bulundurun. Bina içinde iseniz deprem sırasında sakin olup, paniğe kapılmayın, cesaretinizi toplayın ve koşuşmayın. Büyük bir depremde ayakta durmanız, koşmanız mümkün değildir. Çömelin ya da döşemeye yatın. Sağlam bir masa, sıra, mobilya veya kapı kasasının altına girin ve başınızı koruyun. Masaya tutunun ve onunla birlikte hareket etmeye hazır olun. Pozisyonunuzu sallantı duruncaya kadar değiştirmeyin. Bina içinde kalın. Düşen cam kırıkları ya da bina molozlarından yaralanabilirsiniz. Kapalı ve kalabalık yerlerde iseniz, kesinlikle merdivenlere, asansörlere koşmayın. Kendinizi koltuk, sıra gibi yerlerde korumaya alın, sakin olun ve başkalarını da aynı şekilde davranmaya davet edin. Bina dışında iseniz binalardan dökülecek yıkıntılar ve camlardan, elektrik ve direk tellerinden uzakta güvenli bir yerde depremin durmasını bekleyin. Araç kullanıyorsanız bulunduğunuz yer eğer güvenli ise durun ve araç içinde kalın. Normal trafikten olabildiğince uzaklaşın. Köprüler, üst geçitler, tünellerden uzak durun. Eğer mümkünse ağaçlar, direkler, enerji nakil hatlarından uzakta kalın” diye tavsiyelerde bulundu.

Nefes kesen tatbikat

Nefes kesen tatbikat

Nefes kesen tatbikat

Nefes kesen tatbikat

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