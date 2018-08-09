Nefes Nefese 2. son bölüm izle! (Nefes Nefese 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!) Yusuf, Rüya ile babasını takas edecek mi?

Nefes Nefese 2. son bölümünde, Star TV'de izleyiciyi ekran başına bir kez daha kilitledi. Başrollerinde Uğur Yücel, Şükrü Özyıldız, Melisa Şenolsun'un oynadığı dizinin son bölümü sonrasında Nefes Nefese 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Nefes Nefese 2. son bölümünde Yusuf, Rüya ile babasını takas etmek istemektedir. Fakat Rüya elinden kaçmayı başarır. Bölgeyi ondan daha iyi bilen Yusuf, Rüya'yı şehirde yine yakalamayı başarır. Nefes Nefese 3. yeni bölüm fragmanında ise Yusuf, Rüya ile babasını takas etmek için sonunda adamlarla buluşur. Ama Rüya'yı öldüreceklerini düşündüğü için onun ile babası arasında kalır. Nefes Nefese 2. son bölümü izleme bağlantısı ve 3. yeni bölüm fragmanı haberimizde.
Yusuf’u evde bekleyen kötü sürpriz ne olacak? Annesini bulmak için Berlin'den Suriye'ye doğru yola çıkan Rüya (Melisa Şenolsun), Antakya sınırında ateş altında kalır. Rüya, çatışmanın iyice alevlendiği sırada, Yusuf Alacan (Şükrü Özyıldız) tarafından rehin alınır. O gün bir arazi meselesi yüzünden kaçırılan babasını kurtarmak için sınıra gelmiş olan Yusuf, can havliyle plan yapmıştır: Babasına karşılık, onlardan biri saydığı Rüya!
Rüya'yı evine getirip hapsetmesiyle birlikte takas pazarlıkları başlar. Rüya'nın çantasında onu sınıra getiren Nigar'ın verdiği telefon, telefonun içinde de Atmaca lakaplı uluslararası tarihi eser kaçakçısı Ayaz Kıran'ın (Uğur Yücel) Berlin'den yolladığı zümrüt bulunmaktadır.
NEFES NEFESE 2. SON BÖLÜM FULL İZLE
Zümrüt’ün kaybolduğunu öğrenen Atmaca Antakya'ya gelir. Telefonu taşıyan kızı aramaya başlar. Bilmediği, aradığı kızın kendi kızı olduğudur!
Yusuf babasının, Rüya onu rehin alan Yusuf'tan kaçmanın, Atmaca da zümrüte ulaşmanın peşindedir. Yusuf sonunda babasını rehin tutanlarla bağlantı kurar ve anlaşma yapar: Rüya’yı verip babasını alacaktır. Ancak eve geldiğinde onu kötü bir sürpriz beklemektedir.
Yusuf, Rüya’yı buldu! #BırakBeni @tmcfilm @startv pic.twitter.com/U9vXu7egzm— Nefes Nefese (@dizinefesnefese) 8 Ağustos 2018
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