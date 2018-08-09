Nefes Nefese 2. son bölüm izle! (Nefes Nefese 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!) Yusuf, Rüya ile babasını takas edecek mi?

Nefes Nefese 2. son bölümünde, Star TV'de izleyiciyi ekran başına bir kez daha kilitledi. Başrollerinde Uğur Yücel, Şükrü Özyıldız, Melisa Şenolsun'un oynadığı dizinin son bölümü sonrasında Nefes Nefese 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Nefes Nefese 2. son bölümünde Yusuf, Rüya ile babasını takas etmek istemektedir. Fakat Rüya elinden kaçmayı başarır. Bölgeyi ondan daha iyi bilen Yusuf, Rüya'yı şehirde yine yakalamayı başarır. Nefes Nefese 3. yeni bölüm fragmanında ise Yusuf, Rüya ile babasını takas etmek için sonunda adamlarla buluşur. Ama Rüya'yı öldüreceklerini düşündüğü için onun ile babası arasında kalır. Nefes Nefese 2. son bölümü izleme bağlantısı ve 3. yeni bölüm fragmanı haberimizde.

NEFES NEFESE 2. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yusuf’u evde bekleyen kötü sürpriz ne olacak? Annesini bulmak için Berlin'den Suriye'ye doğru yola çıkan Rüya (Melisa Şenolsun), Antakya sınırında ateş altında kalır. Rüya, çatışmanın iyice alevlendiği sırada, Yusuf Alacan (Şükrü Özyıldız) tarafından rehin alınır. O gün bir arazi meselesi yüzünden kaçırılan babasını kurtarmak için sınıra gelmiş olan Yusuf, can havliyle plan yapmıştır: Babasına karşılık, onlardan biri saydığı Rüya!