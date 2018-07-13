Nefes Nefese yakında Star TV'de başlıyor. Son yayınlanan fragmanıyla Nefes Nefese daha çok merak edilmeye başlandı. Uğur Yücel'in hem başrolünde oynadığı hem de yönetmenliğini yaptığı Nefes Nefese ne zaman başlayacak, konusu nedir araştırılmaya başlandı. Peki Nefes Nefese yayın tarihi belli oldu mu? Nefes Nefese ne zaman başlıyor, konusu nedir? Nefes Nefese oyuncuları kimler? İşte detaylar...

NEFES NEFESE NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yönetmen koltuğunda ve başrolünde usta oyuncu Uğur Yücel’in yer aldığı, senaryosunu Yabancı Damat, Canım Ailem ve Aramızda Kalsın gibi başarılı işlerin de senaristliğini yapan Selin Tunç’un yazdığı, Nefes Nefese, çok yakında Star TV ekranında izleyicisiyle buluşacak.

NEFES NEFESE OYUNCULARI KİMLER?

Başrollerinde Uğur Yücel, Şükrü Özyıldız, Melisa Şenolsun’un yer aldığı, başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Nefes Nefese’de; Şebnem Hassanisoughi, Caner Şahin, Ezgi Şenler, Gülçin Şantırcıoğlu, Nik Xheliau, Zeyno Eracar, Macit Sonkan, Deniz Hamzaoğlu, Sezer Avcı, Hülya Duyar, Serkan Genç, Mehmet Akif Özdemir, Yelda Püsküllü, Nur Güven, Seçkin Şahin, İpek Ayaz Kortunç, Zeynep Anacan, Pınar Erincin, Burak Zereyalp, Doğukaan Uğurlugülbüken, Derin Oflaz, Asil Yıldırım rol alıyor.