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Nefes Nefese ne zaman başlıyor, konusu nedir? Nefes Nefese oyuncuları kimler?

DİZİ HABERLERİ  | 13.07.2018 11:51 | Son Güncelleme

Nefes Nefese dizisi merakla bekleniyor. Tanıtım fragmanları daha bir merak uyandıran Nefes Nefese dizisi için geri sayım başladı. Nefes Nefese son fragmanı ile dikkatleri bir kez daha üzerine çekmeyi başardı. Star TV'de yayınlanacak olan Nefes Nefese dizisinin yönetmen koltuğunda Uğur Yücel'in oturuyor olması diziyi daha ilgi çekici yapıyor. Peki Nefes Nefese ne zaman başlıyor, konusu nedir? Nefes Nefese oyuncuları kimler?

Nefes Nefese ne zaman başlıyor, konusu nedir? Nefes Nefese oyuncuları kimler?

Nefes Nefese yakında Star TV'de başlıyor. Son yayınlanan fragmanıyla Nefes Nefese daha çok merak edilmeye başlandı. Uğur Yücel'in hem başrolünde oynadığı hem de yönetmenliğini yaptığı Nefes Nefese ne zaman başlayacak, konusu nedir araştırılmaya başlandı. Peki Nefes Nefese yayın tarihi belli oldu mu? Nefes Nefese ne zaman başlıyor, konusu nedir? Nefes Nefese oyuncuları kimler? İşte detaylar...

NEFES NEFESE NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yönetmen koltuğunda ve başrolünde usta oyuncu Uğur Yücel’in yer aldığı, senaryosunu Yabancı Damat, Canım Ailem ve Aramızda Kalsın gibi başarılı işlerin de senaristliğini yapan Selin Tunç’un yazdığı, Nefes Nefese, çok yakında Star TV ekranında izleyicisiyle buluşacak.

NEFES NEFESE OYUNCULARI KİMLER?

Başrollerinde Uğur Yücel, Şükrü Özyıldız, Melisa Şenolsun’un yer aldığı, başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Nefes Nefese’de; Şebnem Hassanisoughi, Caner Şahin, Ezgi Şenler, Gülçin Şantırcıoğlu, Nik Xheliau, Zeyno Eracar, Macit Sonkan, Deniz Hamzaoğlu, Sezer Avcı, Hülya Duyar, Serkan Genç, Mehmet Akif Özdemir, Yelda Püsküllü, Nur Güven, Seçkin Şahin, İpek Ayaz Kortunç, Zeynep Anacan, Pınar Erincin, Burak Zereyalp, Doğukaan Uğurlugülbüken, Derin Oflaz, Asil Yıldırım rol alıyor.

NEFES NEFESE KONUSU NEDİR?

Çekimleri Adana ve Antakya’da devam eden Nefes Nefese, Berlin'de, babası Ayaz Kıran'la (Uğur Yücel) sakin bir hayat süren Rüya'nın (Melisa Şenolsun) bir gün hiç görmediği annesinin Suriye'de olduğunu öğrenmesiyle başlıyor. Annesinin hayatta olduğunu öğrenen Rüya için işgal altındaki köye girmenin tek yolu Boran'la (Nick Xhelilaj) sahte bir evlilik yapmak. O güne kadar babasının dizinin dibinden ayrılmayan Rüya bu tehlikeli yolculuğa çıkmayı kafasına koyar. Ve yolu, altı yıl sonra ilk kez evine dönen Yusuf'la (Şükrü Özyıldız) kesişir. Suriye'deki annesini ararken Antakya'da kalabalık bir ailenin ve bambaşka bir maceranın içinde bulur kendini. İçine düştüğü tehlikeli maceranın baş mimarı, karanlık yönünü hiç bilmediği Atmaca lakaplı babasıdır.


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