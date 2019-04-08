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Nefesler tutuldu! Kritik görüşme başladı

DÜNYA HABERLERİ  | 08.04.2019 14:08 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yerel seçimlerin ardından ilk yurtdışı ziyaretini Rusya'ya yaptı.

Nefesler tutuldu! Kritik görüşme başladı

İki lider kritik görüşme öncesinde kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Moskova ziyareti kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Özellikle Suriye'de attığımız, atacağımız adımlar büyük önem arz ediyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kremlin Sarayı'nda gerçekleştirilecek Üst Düzey İşbirliği Konseyi Sekizinci Toplantısı dolayısıyla Rusya'ya gitti.

Toplantı öncesi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile birlikte gazetecilere kısa bir açıklamalarda bulunan Erdoğan, şunları söyledi:

"Gerek ikili ilişkiler, gerek bölgesel sorunlarla ilgili aramızda bir görüşme trafiği olacak. 13 tane anlaşma imzalanacak. Geleceği yönelik bir adımı atmış oluyoruz. Ticaret hacmimizde yüzde 15'lik artış söz konusu. Hedef ticarette 100 milyar dolarlık hedefe yürümek. Bir diğer önemli adım da, şu anda bölgedeki terör eylemlerine karşı attığımız adımlardır. Suriye'de attığımız adımlar, atacağımız adımlar büyük önem arz ediyor. Bugünkü üst düzey stratejik konsey toplantısı büyük önem arz ediyor."

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Türkiye ile ikili ilişkilerimiz özellikle de ekonomi alanında geliştiğini memnuniyetle izliyoruz" dedi ve “Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret hacmi 35 milyar dolara ulaştı” diye ekledi.

Öte yandan Putin: “Uluslararası ilişkilerde ve küresel sorunlarla ilgili Türkiye ile yoğun bir iş birliğimiz söz konusudur" iafdelerini kullandı.

Erdoğan ise ticaret hacminde yüzde 15'lik bir artışın söz konusu olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya ile) Özellikle Suriye'de attığımız, atacağımız adımlar büyük önem arz ediyor" dedi ve "(Rusya ile) Bir diğer çok önemli adım da şu anda bölgedeki terör eylemlerine karşı birlikte dayanışma halinde attığımız adımlardır" diye ekledi.

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