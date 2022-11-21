HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Nefesler tutulmuştu! Beklenen oldu: NASA'nın Orion kapsülü Ay'da yörüngesine ulaştı

Nefesler tutulmuştu! Beklenen oldu: NASA'nın Orion kapsülü Ay'da yörüngesine ulaştı

21.11.2022 18:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

16 Kasım'da Dünya'dan fırlatılıp Ay yolculuğuna başlayan Orion kapsülünden yeni haberler gelmeye devam ediyor. Gün içinde Ay'a varması için nefeslerin tutulduğu kapsül beklenen gelişmeye imza attı. ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Ay'a dönüş projesi olarak bilinen "Artemis" misyonuyla fırlattığı Orion kapsülünün, Ay'ın arka yüzünde yörüngeye ulaştığı belirtildi. NASA'dan yapılan açıklamada, Orion'un,128 kilometre ile Ay'ın yörüngesinde yüzeye en yakın konumuna geldiğini duyurdu.

Nefesler tutulmuştu! Beklenen oldu: NASA'nın Orion kapsülü Ay'da yörüngesine ulaştı

Nefesler tutulmuştu, Orion kapsülü Ay'a varmayı başardı! NASA'dan konuyla ilgili açıklama yapıldı. Ajans, Orion'un,128 kilometre ile Ay'ın yörüngesinde yüzeye en yakın konumuna geldiğini duyurdu. Yakınlaşma, dünyadan 375 bin kilometre uzaklıkta, Ay'ın arka yüzünde meydana geldi.

YARIM SAATLİK KESİNTİ YAŞANDI

Yakınlaşma Ay'ın arka yüzünde meydana geldiği için Teksas'ın Houston şehrinde bulunan uçuş kontrol merkezi ile yarım saatlik iletişim kesintisi yaşandığı ifade edildi.

NASA Live_ Official Stream of NASA TV 13-33-42 screenshot

NASA'nın 50 yıl önceki Apollo programından bu yana ilk kez bir uzaya aracının Ay'ı ziyaret ettiğine dikkat çekilerek, içinde 3 adet deneme mankeni ile söz konusu test uçuşunun büyük bir kilometre taşını temsil ettiği kaydedildi.

Her şeyin yolunda gitmesi durumunda, astronotlar için tasarlanan Orion kapsülü uzay aracının, gelecek hafta dünyadan yaklaşık 433 bin kilometre uzaklığa ulaşarak NASA'nın mesafe rekorunu kıracağı bildiriliyor.

Orion

YAKLAŞIK BİR HAFTA ORADA!

Orion kapsülünün Ay'ın yörüngesinde yaklaşık bir hafta kalması ve daha sonra Dünya'ya dönüş yoluna girerek 11 Aralık'ta Pasifik Okyanusu'na inmesi planlanıyor.

NASA astronotlarının, şu an Ay'a iniş aracı bulunmayan Orion kapsülü ile 2024 gibi erken bir tarihte Ay'ın etrafında deneme turu gerçekleştirebileceği, 2025'te de SpaceX'in Starship'iyle Ay'a iniş girişiminde bulunulmasının planlandığı kaydediliyor.

Nefesler tutuldu! Artık ulaşmaya hazırlanıyor Nefesler tutuldu! Artık ulaşmaya hazırlanıyor

SLS-Orion uzay aracının; tasarımı, inşası, testleri ve zemin tesisleri dahil olmak üzere şimdiye kadar NASA'ya en az 37 milyar dolara mal olduğu ifade ediliyor.

NASA, ismini Yunan mitolojisindeki Apollo'nun ikiz kız kardeşinden alan programla, en erken 2025'te astronotların yeniden Ay'a gönderilmesini ve Mars'a insan gönderebilecek daha iddialı ve uzun vadeli yolculuklar için bir Ay kolonisi kurulmasını hedefliyor. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İsveç Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı!İsveç Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı!
Özel hastanede skandal: Hastanın boğazını sıktılar! Müfettişler incelemelere başladıÖzel hastanede skandal: Hastanın boğazını sıktılar! Müfettişler incelemelere başladı
Uçak gemileriyle gövde gösterisi yaptılar! Tehlikeli yakınlaşmaUçak gemileriyle gövde gösterisi yaptılar! Tehlikeli yakınlaşma
Anahtar Kelimeler:
uzay Ay (Dünya'nın uydusu) artemis

En Çok Okunan Haberler

Karkamış'a roket saldırısı! 2 kişi hayatını kaybetti

Karkamış'a roket saldırısı! 2 kişi hayatını kaybetti

Türkiye, Ayşenur Alkan'a ağlıyor! İlçede okullar tatil edildi

Türkiye, Ayşenur Alkan'a ağlıyor! İlçede okullar tatil edildi

Eski eş açıklama yaptı! "Melis iyi ama Sergen'in durumu..."

Eski eş açıklama yaptı! "Melis iyi ama Sergen'in durumu..."

Ünlü oyuncuların son görüntüleri ortaya çıktı!

Ünlü oyuncuların son görüntüleri ortaya çıktı!

Erdoğan'dan kara harekâtı sinyali! Sisi ve Akşener mesajları...

Erdoğan'dan kara harekâtı sinyali! Sisi ve Akşener mesajları...

Açık ara fark ittifaklara da yansıdı! Yüzde 50'ye yaklaştı...

Açık ara fark ittifaklara da yansıdı! Yüzde 50'ye yaklaştı...

İlginizi Çekebilir

Yıllar süren işkence! Kusmuğunu yedirmekten banyoda boğmaya...

Yıllar süren işkence! Kusmuğunu yedirmekten banyoda boğmaya...

Flört uygulamasında tanışıp her şeyini aldı! Canı dahil...

Flört uygulamasında tanışıp her şeyini aldı! Canı dahil...

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Elle Brooke'tan dudak uçuklatan pozlar! Eline muzunu alıp...

Elle Brooke'tan dudak uçuklatan pozlar! Eline muzunu alıp...

Savaşmayı bırakıp sevişmeye başladılar: O gün YASAKLANDI

Savaşmayı bırakıp sevişmeye başladılar: O gün YASAKLANDI

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.