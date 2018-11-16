Nefeslerin tutulduğu an! Önce kapıyı çaldı, ardından...

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis güvenlik önlemleri alarak alevlerin yükseldiği eve yaklaşılmasına izin vermedi. Yangın kontrol altına alındıktan sonra ise ailenin içeride olup olmadığından emin olunmaması büyük paniğe neden oldu.

Karaman’da dört kişilik ailenin kaldığı evde çıkan yangın korkuttu. Olay, gece saat 23.30 sıralarında Larende Mahallesi 1220 Sokak’ta bulunan tek katlı evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Fırat Ş’nin kiracı olarak oturduğu evden yoğun şekilde dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polise haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri vakit kaybetmeden yangına müdahale ederken, poliste çevre güvenliği aldı. Her ihtimale karşı yangın yerine sağlık ekibi de çağrıldı.

Evden çıkan yoğun duman nedeniyle bir ara sokakta göz gözü görmedi. İtfaiyenin 1 saatlik çalışması sonucu yangın tamamen söndürülerek kontrol altına alınırken, yangın sırasında evde kimsenin bulunmaması ise orada bulunanlara derin bir nefes aldırdı.

Ailenin yangın sırasında misafirlikte oldukları öğrenildi. Yangının başladığı odada bulunan eşyalar tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.