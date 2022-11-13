Nefessiz kalana kadar oğlunun boğazını sıktı! Babanın yaptıklarıyla apartman ayağa kalktı

Korkunç baba dehşeti, İzmit ilçesindeki Ayazma Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi üzerinde bulunan bir sitede yaşandı. Kan donduran olayda ilk olarak Ş.Ş. ile oğlu 23 yaşındaki Y.Ş. tartışmaya başladı. Ancak tartışmanın büyümesi sonrası dehşete düşüren olay meydana geldi. İşte detaylar...
Kavgaya dönüşen olayda Ş.Ş. oğlu Y.Ş'nin boğazını sıkarak nefessiz kalmasına sebep oldu.
Apartmandakilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Baygın halde bulunan Y.Ş. sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Y.Ş'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Ş.Ş. ise ekiplerce gözaltına alındı. (AA)