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Nefessiz kalana kadar oğlunun boğazını sıktı! Babanın yaptıklarıyla apartman ayağa kalktı

13.11.2022 21:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. Bir sitede yaşanan olayda baba ve oğulun tartışması kavgaya dönüştü. Bunun üzerine baba, oğlunun boğazını sıkarak oğlunu nefessiz bıraktı. Apartmandakilerin ihbarı sonrası olay yerine ekipler sevk edilirken oğul baygın halde bulundu. Baba gözaltına alındı, oğlunun ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Nefessiz kalana kadar oğlunun boğazını sıktı! Babanın yaptıklarıyla apartman ayağa kalktı

Korkunç baba dehşeti, İzmit ilçesindeki Ayazma Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi üzerinde bulunan bir sitede yaşandı. Kan donduran olayda ilk olarak Ş.Ş. ile oğlu 23 yaşındaki Y.Ş. tartışmaya başladı. Ancak tartışmanın büyümesi sonrası dehşete düşüren olay meydana geldi. İşte detaylar...

BOĞAZINI SIKIP NEFESSİZ BIRAKTI

Kavgaya dönüşen olayda Ş.Ş. oğlu Y.Ş'nin boğazını sıkarak nefessiz kalmasına sebep oldu.

Apartmandakilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

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BABA GÖZALTINDA! OĞLUNUN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Baygın halde bulunan Y.Ş. sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Tedavi altına alınan Y.Ş'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Ş.Ş. ise ekiplerce gözaltına alındı. (AA)

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