HABER

Neffos, büyük pazarlarda satış adetlerini artırıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 19.09.2018 09:05 | Son Güncelleme

TP-Link Neffos akıllı telefonların satış rakamları her geçen gün artıyor. 2018’in ilk yarısında dünya genelinde yıllık büyüme oranı yüzde 300’e ulaştı.

Neffos, büyük pazarlarda satış adetlerini artırıyor

TP-Link, 2018 yılında Neffos akıllı telefonlarda atılım yapıyor. İlk çeyreği önceki yıla göre büyüme ile kapatan şirket, ikinci çeyrekte de başarılı sonuçlar aldı. Küresel akıllı telefon pazarında düşüş yaşanmasına karşı Neffos, büyük pazarlarda satış adetlerini artırıyor. Dünya genelinde ilk yarıda satış adetlerinde yüzde 300 büyüme elde eden Neffos, Doğu Avrupa’da yüzde 352, Asya’da yüzde 306, Güney Amerika’da ise yüzde 105’lik artış kaydetti.

Neffos’un bu başarısının temelinde TP-Link’in 22 yıllık ‘mükemmeliyete olan bağlılık politikası’ yatıyor. Bu politika ile güvenilir ürünler geliştiren ve satış sonrası hizmetlere odaklanan TP-Link, aynı politikayı Neffos akıllı telefonlarda da izliyor. Telefon fiyatlarının katlanarak arttığı günümüzde Neffos, rakipsiz bir performans ve fiyat ile tüketiciye ulaşıyor.

Daha iyiyi sunabilmek için çalışmalarını sürdüren TP-Link Neffos, yeni C9 ve X9 ailesini Avrupa satışa sundu. İtalya’da Haziran ayında satışa sunulan C9, C9A ve X9 modelleri geniş ekran ve yapay zeka (AI) teknolojisi ile dikkat çeken modeller. Ekim ayında Türkiye’de de satışa sunulacak olan bu modeller, kavisli cam ve tam hücre teknolojisi ile donatılmış. Bu sayede çok daha iyi ekran görüntüleri oluşturuyorlar. Çift kameralı Neffos X9 modeli, gelişmiş özellikleriyle portre fotoğraflarını daha profesyonel hale getiriyor. Her iki model de yüz tanıma özellikli ve kilit yüz tanıma ile açılabiliyor.

Apple Türkiye yolun sonuna çok yakın

PARTNER İlişkinizin sağlıksız olduğunu gösteren 8 işaret! İlişkinizin sağlıksız olduğunu gösteren 8 işaret!
Tokyo Game Show 2018 planları!Tokyo Game Show 2018 planları!
Huawei Mate 20 Lite Türkiye fiyatı belli oldu!Huawei Mate 20 Lite Türkiye fiyatı belli oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TP-LINK neffos

En Çok Okunan Haberler

ABD Donanması Akdeniz'de operasyon başlattı

ABD Donanması Akdeniz'de operasyon başlattı

Merkez Bankası'ndan döviz kararı!

Merkez Bankası'ndan döviz kararı!

Ertuğrul Özkök: Esad'a ilk önemli jest

Ertuğrul Özkök: Esad'a ilk önemli jest

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

Reha Muhtar ve Deniz Uğur'un velayet davasında karar verildi

Reha Muhtar ve Deniz Uğur'un velayet davasında karar verildi

İstanbul'da kedileri toplayan gizemli kadından dehşete düşüren sözler: Döner yapıp, Suriyelilere satıyorum!

İstanbul'da kedileri toplayan gizemli kadından dehşete düşüren sözler: Döner yapıp, Suriyelilere satıyorum!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
macOS için Safari 12 ile gelen yenilikler

macOS için Safari 12 ile gelen yenilikler

SEAT Tarraco, Almanya’da üretim hattına girecek!

SEAT Tarraco, Almanya’da üretim hattına girecek!

Xiaomi, Türkiye’deki Mi Store’unu sonunda açtı

Xiaomi, Türkiye’deki Mi Store’unu sonunda açtı

Redmi Note 6 Pro iddialı geliyor

Redmi Note 6 Pro iddialı geliyor

Honor Magic 2, 26 Ekim’de geliyor

Honor Magic 2, 26 Ekim’de geliyor

Galaxy A7 (2018) özellikleri nasıl olacak?

Galaxy A7 (2018) özellikleri nasıl olacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.