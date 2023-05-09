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Nefise Karatay masaj kavgasında suçlu çıktı! İşte aldığı ceza

09.05.2023 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nefise Karatay, gittiği masaj salonunda iş insanı Tolga Balta ile sıra kavgası yaşamıştı. Nefise Karatay, 2021'de Ortaköy’de komşu oldukları sitenin ortak kullanım alanı olan masaj salonunda tartıştığı Tolga Balta’ya hakaret ettiği gerekçesiyle hapse mahkum oldu.

Nefise Karatay masaj kavgasında suçlu çıktı! İşte aldığı ceza

Nefise Karatay, masaj salonuna gitmiş ve masaj yaptırırken, odaya iş insanı Tolga Balta'nın girdiğini iddia etmişti. Sıranın kendisinde olduğunu söyleyen ünlü manken, odaya dalan Balta'ya iddialara göre hakaretler yağdırmıştı.

Nefise Karatay ile komşusu Tolga Balta'nın, 2021'de oturdukları sitenin ortak kullanım alanına ait masaj salonunda yaşanan tartışma yargıya taşınmıştı. Karatay, İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde sona eren dava sonucunda Balta'ya hakaret ettiği gerekçesiyle TCK 125/1 maddesine göre 75 gün hapis cezasına çarptırıldı.

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Habertürk'te yer alan haber göre; Nefise Karatay'ın 75 günlük hapis cezası, adli para cezasına çevrilirken işlenilen suçun beş yıl içerisinde tekrarlanması halinde hapis cezası yürürlüğe girecek.


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Nefise Karatay

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