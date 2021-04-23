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Nefret Suçlarıyla Mücadele Tasarısı Senato’dan Geçti

23.04.2021 00:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asya kökenli Amerikalılar’a karşı nefret suçlarıyla mücadeleyi içeren bir yasa tasarısı Senato’da kabul edildi. Corona virüsü salgınının ardından ABD’de Asyalı Amerikalılar’a karşı işlenen şiddet suçlarında artış yaşanmıştı

Nefret Suçlarıyla Mücadele Tasarısı Senato’dan Geçti

Asya kökenli Amerikalılar’a karşı nefret suçlarıyla mücadeleyi içeren bir yasa tasarısı Senato’da kabul edildi. Corona virüsü salgınının ardından ABD’de Asyalı Amerikalılar’a karşı işlenen şiddet suçlarında artış yaşanmıştı. Tasarı Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında 50-50 bölünmüş Senato’dan her iki partinin de desteğiyle geçti.

Oylamada tasarıyı reddeden tek isim Cumhuriyetçi Partili Missouri Senatörü Josh Hawley oldu. Tasarının Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi’nden de geçmesi bekleniyor. Başkan Joe Biden da tasarının geçmesi için çağrı yaptı.

Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, hafta başında yaptığı açıklamada her iki partiden Kongre üyelerinin tasarı için birlikte çalıştıklarını bildirmişti.

Polis ve aktivistler Asya kökenlilere karşı olumsuz hislerin Corona virüsü salgını döneminde arttığını ve bunda eski başkan Donald Trump’ın salgının dünyaya yayılmasında Çin’i suçlayan bazı yorumlarının da etkisi olduğunu belirtiyor.

Demokrat Senatör Mazie Hirono ve Temsilciler Meclisi üyesi Grace Meng tarafından kaleme alınan tasarı Corona virüsü salgını sırasında polise bildirilen nefret suçlarının incelemesini hızlandırmak üzere bir Adalet Bakanlığı çalışanının atanmasını, yerel güvenlik birimlerinin nefret suçlarını raporlamalarını, kamu eğitimi kampanyalarını arttırmalarını ve salgının tanımlanmasında kullanılan ayrımcı dille mücadele etmelerini öngörüyor.

Senato’daki en kıdemli ikinci Demokrat olan Dick Durbin, tasarının Asyalı Amerikalı ve Pasifik Adalı topluluklara yönelik artan nefret suçlarıyla müdahalede Adalet Bakanlığı’nın elini güçlendireceğini söyledi.

Senato 14 Nisan’da tasarı konusunda adım atmaya 6’ya karşı 92 oyla karar vermiş, taraflar değişiklikler üzerinde birlikte çalışmıştı.

Senato Azınlık Lideri Mitch McConnell bu hafta, her iki partinin de katılımıyla yapılan değerlendirmelerin tasarıyı perde arkasında önemli ölçüde iyileştirdiğini belirtmişti.

Jabara-Heyer Yasası, nefret suçlarının bildirilmesi ve mağdurlar için kaynakları arttırmak amacıyla fon sağlayacak. Tasarı adını, 2016'da bir komşusu tarafından öldürülen Arap-Amerikalı Khalid Jabara ve Virginia'da 2017’de beyazların üstünlüğünü savunan mitingde bir aracın karşıt görüşlü protestoculara çarpması sonucu hayatını kaybeden Heather Heyer'dan aldı.

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