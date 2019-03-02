Nefretle yarışmak

" İktidarın yerel seçim stratejisinin düşündürdüklerini Banu Güven DW Türkçe’de yazdı.Terör, terörist, bölücü lafları hiçbir dönemde bu kadar sık ve geniş bir tanımla kullanılmadı herhalde. Muhalefet böyle külliyen "terörist" ilan edilmedi. Bu kadar çok siyasetçi, gazeteci ve akademisyen yargılanmadı, hapse atılmadı. Milletin seçimde sandıktan çıkan temsilcileri, milletvekilleri ve parti liderleri, cumhurbaşkanı adayları, diktatörlük değil, demokrasi olduğu iddia edilen bir düzende cezaevine atılmadı, uzun yıllar orada kalmaya mahkum edilmedi. Meclisin üçüncü büyük partisine "terörist" muamelesi yapılmadı. Milletvekilleri sokakta darp edilmedi. Cumhuriyet tarihi haksızlıklar ve antidemokratik uygulamalarla, ayrımcılıkla dolu olsa da, iktidar tarafından bir kesime karşı hiç bu kadar büyük bir nefret kusulmadı, böyle bir nefret dili kullanılmadı. Bu tavrı arkasına alan katiller, mafya liderleri hiç böyle açıktan el üstünde tutulmadı. Üstelik ne 1980 yılındayız, ne de 1990'larda. 2020'ye geldik dayandık. Hayal ettiğimiz çoğulcu, katılımcı demokrasi milyonlarca ışık yılı uzakta sanki. Biz de uzayın olmak istemediğimiz bir yerindeyiz. İçinde bulunduğumuz "aynı gemide” farklı bir sınıfta, mecbur bırakıldığımız bir yolculuktayız.

Geminin kaptanı geçenlerde tam orta yerden kalın bir çizgi çekti malumunuz. "Bugün Türkiye'de iki ittifak karşı karşıyadır" deyip, Türkiye'de 17 milyon kişinin oy verdiği Millet İttifakı'na "İllet İttifakı" dedi, muhalefeti toptan hainlikle, teröristlikle suçladı. Yerel seçimde bu ittifaka kayabilecek oyların önüne "HDP ile gizli ittifak içindeler" diyerek set çekmeye çalıştı. Yerel seçime doğru son bir aya girerken yaptığı bu hamleyle demokratik bir mücadeleyi karalamak için elinden geleni ardına koymayacağını ilan etmiş oldu. Amaç, kararsız seçmeni korkutarak kendi safına çekme çabasının yanında, HDP'ye de oy verenlerle birlikte 23 milyon seçmene de "Onlara oy verirseniz siz de hain ve terörist bir ittifakın parçası olursunuz” mesajını vermekti. O ittifakın karşısına da 15 Temmuz referansıyla tanımladığı bir "halk" ve "millet" koydu. 15 Temmuz'da darbeye karşı olan herkes sesini yükseltti. İnsanlar darmaduman olmaya başından mahkum görünen darbe girişimini sokakta hızla geri çevirdi, ama akıllarda kalan sadece kahramanlık hikayeleri değil maalesef. Günahsız Hava Harp Okulu öğrencileri, iktidar onaylı millet olmaktan güç alan bir kalabalık tarafından kesici ve delici aletlerle vahşi bir şekilde linç edilmişti. O linççilerin yargılanması için geçtiğimiz günlerde yine izin çıkmadı, takipsizlik kararı verildi. İktidar tanımlı millet zırhını kuşananlara bir yeşil ışık daha yakılmış oldu.