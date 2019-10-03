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Nef'ten toplam 368 milyon TL tahvil ödemesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 09:47 | Son Güncelleme

Nef, 50 milyon TL tutarındaki tahvilin 8. ve son kupon ödemesinin gerçekleştirildiğini KAP'a bildirirken, şirket bu ödeme ile bugüne kadar toplam 368 milyon TL tahvil itfa ve kupon ödemesi gerçekleştirmiş oldu

İSTANBUL (AA) - Toplam konut satış tutarında son 4 yılın lideri olan Nef, 50 milyon TL tutarındaki tahvilin 8'inci ve son kupon ödemesinin gerçekleştirildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Nef’ten yapılan açıklamaya göre, şirket, 2 Ekim 2019 itibariyle 50 milyon TL tutarındaki tahvilin sekizinci ve son kupon ödemesinin yapıldığını KAP'a iletti.

Dört yıldır tahvil piyasasında yer alan ve tahvil ihraç edebilen tek gayrimenkul şirketi olan Nef, bu hafta içerisinde gerçekleştirdiği kupon ödemesi ile toplam 368 milyon TL ödeme yapmış oldu.

- Konut teslimleri devam ediyor

Son 4 yılda 18 projede 6 binin üzerinde konut teslimi gerçekleştiren Nef, konut teslimlerine 2019’da da devam ediyor. Bu yıl başında Nef 22 Ataköy, Nef 39 Seyrantepe ve Nef 25 Şişli projelerinin teslimlerini tamamlayan Nef, İş GYO ile birlikte geliştirdikleri İnistanbul Topkapı projesinde de 2 bininci konutu geçen ay teslim etti. Projede yer alan 2 bin 741 konutun tamamı proje inşaatı tamamlanmadan satılmıştı.

- 407 milyon TL sermaye artışı

Açıklamada verilen bilgilere göre, Nef, son dönemde gerçekleştirdiği 407 milyon TL ödenmiş sermaye artışı ile de dikkati çekmişti. Şirket, ödenmiş sermayesini geçen yıl 52 milyon 390 bin TL'den 459 milyon 174 TL'ye yükseltmiş ve bu artışla şirket öz kaynaklarını 1 milyar TL seviyesine yükseltmişti.

Nef 2019 yılı içerisinde 3'üncü kez üst süte "Türkiye’nin En Beğenilen İnşaat Şirketi" seçilmiş ve "Türkiye’nin En Değerli 100 Markası" araştırmasında yer alan tek gayrimenkul şirketi olmuştu. Ayrıca uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'nin araştırmasına göre 121 milyon dolarlık marka değeriyle listedeki 35'inci marka oldu.

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