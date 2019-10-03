Nef'ten toplam 368 milyon TL tahvil ödemesi

İSTANBUL (AA) - Toplam konut satış tutarında son 4 yılın lideri olan Nef, 50 milyon TL tutarındaki tahvilin 8'inci ve son kupon ödemesinin gerçekleştirildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Nef’ten yapılan açıklamaya göre, şirket, 2 Ekim 2019 itibariyle 50 milyon TL tutarındaki tahvilin sekizinci ve son kupon ödemesinin yapıldığını KAP'a iletti.

Dört yıldır tahvil piyasasında yer alan ve tahvil ihraç edebilen tek gayrimenkul şirketi olan Nef, bu hafta içerisinde gerçekleştirdiği kupon ödemesi ile toplam 368 milyon TL ödeme yapmış oldu.

- Konut teslimleri devam ediyor

Son 4 yılda 18 projede 6 binin üzerinde konut teslimi gerçekleştiren Nef, konut teslimlerine 2019’da da devam ediyor. Bu yıl başında Nef 22 Ataköy, Nef 39 Seyrantepe ve Nef 25 Şişli projelerinin teslimlerini tamamlayan Nef, İş GYO ile birlikte geliştirdikleri İnistanbul Topkapı projesinde de 2 bininci konutu geçen ay teslim etti. Projede yer alan 2 bin 741 konutun tamamı proje inşaatı tamamlanmadan satılmıştı.