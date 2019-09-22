Nehir üzerinde inşa edilen platformda kanyon seyri

- "Platformun sonunda Kibele kabartmasına ulaşıyorsunuz"

Çekerek Irmağı'nın üzerinde kayalıklara sabitlenerek inşa edilen platformun önemine dikkati çeken Şengül, şunları kaydetti:

"Ülkemizin farklı bölgelerinde benzer yürüyüş platformları mevcut ancak İncesu Kanyonu'ndaki platformun en büyük özelliği, Türkiye'nin en uzunu olması. Diğer yürüyüş parkurları toprak zeminlerden oluşurken, İncesu'daki platform, kayalıklara asılmış demir ve ahşap parçalardan oluşuyor. Bunun yanı sıra su üzerinde yürüyüşe imkan sağlıyor. Bizimkine benzer platformların mesafeleri oldukça kısa. Biz neredeyse tüm vadiyi rahatlıkla görebiliyoruz. Diğer bir özelliği ise bir amaca hizmet ediyor olması. Platformun sonuna geldiğinizde Anadolu'nun en büyük Kibele kabartmasına ulaşıyorsunuz."

Platformun inşası ve çevre düzenlemesinin ardından ziyaretçi sayısında bir hayli artış gözlemlendiğine işaret eden Şengül, "Platform yaklaşık 700 metre, üzerindeki koruyucu ağ ise 900 metre civarında. Platform, kanyonun girişine 1 kilometre uzaklıktaki Kibele'yi görmek isteyenler, balık tutmak için gelen, yürüyüş, trekking, dağcılık gibi sporlarla ilgilenen tüm ziyaretçiler için rahat bir ulaşım imkanı sunuluyor." diye konuştu.