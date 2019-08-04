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Nehirde boğulan 4 çocuk, yan yana toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 04.08.2019 13:56 | Son Güncelleme

MUŞ'un Malazgirt İlçesinde serinlemek için girdikleri Murat Nehri'nde boğulan 4 çocuk, Beşçatak köyünde sabaha karşı yan yana kazılan mezarlarda toprağa verildi.  ​Malazgirt ilçesi Beşçatak köyünde Kur'an kursuna giden 41 çocuk, köy imamı eşliğinde Murat Nehri kıyısına pikniğe gitti.

Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)- MUŞ'un Malazgirt İlçesinde serinlemek için girdikleri Murat Nehri'nde boğulan 4 çocuk, Beşçatak köyünde sabaha karşı yan yana kazılan mezarlarda toprağa verildi.

​Malazgirt ilçesi Beşçatak köyünde Kur'an kursuna giden 41 çocuk, köy imamı eşliğinde Murat Nehri kıyısına pikniğe gitti. Piknik sırasında çocuklardan bazıları, serinlemek için nehre girdi. Bu sırada 5 çocuk, akıntıya kapıldı. Çığlıklar üzerine gelen köylüler, suya girip, çocuklardan Muhammed Demir (10), Ruhat Burukanlı (12), İlhami Demirbilek (12) ve Boran Yıldırım'ı (12) bularak nehirden çıkardı. Malazgirt Devlet Hastanesi'ne götürülen çocuklardan Boran Yıldırım'ın kalbi yeniden çalıştırıldı, diğer 3 çocuk ise kurtarılamadı. Nehirde kaybolan Taner Güven (10) için arama çalışması başlatıldı. Yapılan aramalar sonucu saat 20.30 sıralarında Taner Güven'in de cansız bedenine ulaşıldı.

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Malazgirt Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından çocukların cenazeleri, yakınlarına teslim edildi. Beşçatak köyünde, sabaha karşı 4 çocuk, köy mezarlığında yan yana kazılan mezarlara gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olayın ardından imam F.Ö.'nün, güvenlik gerekçesiyle gözaltında tutulduğu öğrenildi.

VALİ GÜNDÜZÖZ TAZİYE ZİYARETİNDE

Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Beşçatak köyüne giderek acılı ailelere taziye ziyaretinde bulundu. Köydeki taziye evinde çocukların babaları Mehmet Ali Güven, İbrahim Demirbilek, İsmail Demir ve Erkan Burukanlı'yı yanına alan Vali Gündüzöz, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Okunan Kur'an-ı Kerim ve edilen duanın ardından Vali İlker Gündüzöz, acılı ailelere ve köşlülere başsağlığı diledi.

İMAM BİRKAÇ ÇOCUĞU KURTARMIŞ

Beşçatak Köyü Muhtarı Cemil Yıldız, köy imamının çocukları kendi imkanlarıyla pikniğe götürdüğünü belirterek, "Murat Nehri'nde çocuklar suya girmişler. Çocukların nehre girdikleri yerde de çamur varmış. Çocukların durumunu gören imam birkaçını suya girerek kurtarmış. Ama herhalde kendisi de yorulunca durumu bu kez emniyet, jandarma ve 112'ye bildiriyor. Sonra bizim haberimiz oldu. Burada devlet millet seferber oldu. Valimiz, kaymakamımız, herkes elinden geleni yaptı" dedi.

Boran Yıldırım'ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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