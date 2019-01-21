Nehirde erkek cesedi bulundu

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da nehir yatağında kimliği belirsiz 20 yaşlarında erkek cesedi bulundu.
Karaisalı ilçesi Salbaş Mahallesi'ndeki Çakıt Nehri'nden geçenler, nehre baktıklarında kıyıda hareketsiz yatan 20'li yaşlarında bir erkek görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, kişinin ölü olduğunu tespit etti. Kimlik tespit çalışmasının süren ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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