Nehirde kaybolan 2 çocuk babasının cesedi bulundu

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA) - MERSİN'in Tarsus ilçesinde serinlemek için girdiği nehirde akıntıya kapılarak, kaybolan Eftal Karamızrak'ın (46) cansız bedeni bulundu.

Pazar günü arkadaşlarıyla birlikte Kulak köyünde piknik yapan Eftal Karamızrak, serinlemek için Berdan Nehri'ne girdi. Ancak bir süre sonra akıntıya kapıldı ve çırpınarak gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgede arama kurtarma çalışması başlatan Sahil Güvenlik ile AFAD ekipleri, Mersin Limanı'na 3 deniz mili mesafede Eftal Karamızrak'ın cansız bedenini buldu. Bota alınarak, kıyıya çıkarılan 2 çocuk babası Eftal Karamızrak'ın cenazesi Tarsus Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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