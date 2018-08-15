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Nehirde kaybolan Batuhan'ı arama çalışmaları sürüyor

YAŞAM HABERLERİ  | 15.08.2018 16:31 | Son Güncelleme

ADAPAZARI'nda balık tutarken nehre düşerek kaybolan Batuhan Çelik'i (27) arama çalışmaları devam ediyor.

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),(DHA) - ADAPAZARI'nda balık tutarken nehre düşerek kaybolan Batuhan Çelik'i (27) arama çalışmaları devam ediyor. Adapazarı'nda dün Sakarya Nehri'nin kenarında arkadaşlarıyla birlikte balık tutmaya giden Batuhan Çelik, dengesini kaybedip nehre düşerek kayboldu. Sakarya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Sakarya Arama Kurtarma Ekibi, Sakarya Arama Kurtarma Derneği ve dalgıç polisler, gece yarısı ara verdikleri arama çalışmalarına sabahın ilk ışıklarında yeniden başladı. Dalgıç polisler su altında arama yaparken, diğer ekipler 2 botla su üstünde bölgeyi taradı. Ayrıca 2 araçla kıyıda arama çalışması yürütüldü. Çalışmalar devam ederken, Çelik'in ailesi ise nehir kenarında ekiplerin yaptığı arama çalışmasını takip ederek bekleyişlerini sürdürdü.

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