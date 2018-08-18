Nehirde kaybolan Batuhan'ın cesedi bulundu

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- ADAPAZARI'nda balık tutarken nehre düşerek kaybolan Batuhan Çelik'in (27) cansız bedeni, arama çalışmalarının 4'üncü gününde kaybolduğu yerden 5 kilometre uzaklıkta bulundu.
Adapazarı'nda geçen Salı günü Sakarya Nehri'nin kenarına arkadaşlarıyla birlikte balık tutmaya giden Batuhan Çelik, dengesini yitirip nehre düşerek kayboldu. Sakarya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Sakarya Arama Kurtarma Ekibi, Sakarya Arama Kurtarma Derneği ve dalgıç polisler tarafından aranan gencin cansız bedeni, arama çalışmalarının 4'üncü gününde suya düştüğü yerden 5 kilometre uzaklıkta bulundu. Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan ceset, AFAD ekibince botla kıyıya getirildi. Batuhan Çelik'in kaybolduğu günden beri nehir kenarında AFAD'ın kurduğu çadırda bekleyişini sürdüren aile ise acı haber sonrası gözyaşlarına boğuldu.
FOTOĞRAFLI
Kofi Annan hayatını kaybetti! Kofi Annan kimdir, Türkiye için önemi nedir?
Kadınların kavgasına erkekler de karıştı! Kafasında şişe kırdılar
İbrahim Kalın'dan New York Times'a tokat gibi cevap!
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'den 'Gökten turist yağıyor' paylaşımı
ABD'de dikkat çeken atamaya Türkiye'den ilk yorum
Suudi Kralı'ndan YPG'ye 100 milyonluk destek! ABD'den 'teşekkür' açıklaması
Düzce'de feci kaza: Çok sayıda yaralı var
WhatsApp ücretli mi oluyor? Açıklama geldi
Sağlık Bakanlığı'ndan çok önemli 'ilaç fiyatı' açıklaması
Antalya'da fuhuş pazarlığı yaptığı evin penceresinden düştü! Hastanede söylediği şoke etti
WhatsApp vatandaşa değil, firmalara ücretli
20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için atama takvimi belirlendi
İnsan bedeninin bilinmeyen gerçekleri
Okuyucu Yorumları 0 yorum