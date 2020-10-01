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Nehirde kaybolan çocuğun yakınları biran bile bölgeden ayrılmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2020 12:57 | Son Güncelleme

Sakarya Nehri’ne yüzmeye giren ve suda kaybolan M.B.’yi arama çalışmaları 3’üncü günün de devam ediyor.

Sakarya Nehri’ne yüzmeye giren ve suda kaybolan M.B.’yi arama çalışmaları 3’üncü günün de devam ediyor. Nehirde kaybolan çocuğun yakınları ise biran bile bölgeden ayrılmadan yaşlı gözlerle çalışmaları izledi.
Adapazarı’nda Sakarya Nehrine giren ve boğulma tehlikesi geçiren 4 çocuktan kayıp olan 12 yaşındaki M.B.’yi arama çalışmaları ise üçüncü gününde de devam ediyor. Olay yerine sevk edilen deniz polisi ekipleri ise sabahın erken saatlerinde nehre girerek M.B.’yi aramaya başladı. Dalgıç polisler su altında, AFAD ekipleri ise botlarla su üstünde küçük çocuğa dair bir iz arıyor.
Çalışmalar hız kesmeden devam ederken Sakarya Nehrine teslim olan 12 yaşındaki M.B. için gözyaşı döken anne ise oğlunun suya girdiği yerde geri dönmesini bekledi. Nehirde kaybolan çocuğun yakınları biran bile bölgeden ayrılmazken geçekleşen çalışmaları yaşlı gözlerle izlediler.

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