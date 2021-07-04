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Nehirde kayboldu, saniyeler önceki görüntüsü ortaya çıktı

04.07.2021 22:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Karasu ilçesinde Sakarya Nehri’nde kaybolan 20 yaşındaki gencin suya girdiği esnada arkadaşları tarafından çekilen son videosu ortaya çıktı. Emirhan’ın, arkadaşlarına iki kez üst üste ’hakkınızı helal edin’ diyerek helallik istediği ve yüzmeye başladığı anlar saniye saniye kaydedildi.

Olay, dün Karasu ilçesi Adatepe Mahallesi üzerinden geçen Sakarya Nehri’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 20 yaşındaki Emirhan Henden, Sakarya Nehri’nde bulunan botun ipini yakalayabilmek için suya indi. Nehirde yüzmeye başlayan Emirhan, bir süre sonra gözden kayboldu.

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Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler suda kaybolan Emirhan’ı bulabilmek için çalışma başlattı.

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Arkadaşlarının gözü önünde suda kaybolan Emirhan’ı bulmak için ekipler olayın ikinci gününde de çalışmalarını sürdürüyor. Emirhan’ı arama çalışmaları esnasında anne ve babasının feryatları ise yürekleri dağladı.

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"ARKADAŞLAR BEN GİDİYORUM, HAKKINIZI HELAL EDİN"

Öte yandan, Emirhan’ın suya girdiği esnada ise arkadaşları ilginç bir video kaydetti. Cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınan görüntülerde; Emirhan’ın, arkadaşlarından iki kez helallik isteyerek, “Arkadaşlar ben gidiyorum, hakkınızı helal edin. Onca yıllık şeyimiz var, insan bir nereye gidiyorsun der” dediği anlar yer aldı. Daha sonrasında yüzmeye başlayan Emirhan’dan bir daha haber alınamadı. (İHA)

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Sakarya
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