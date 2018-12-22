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Nehirde sular çekildi, oksijensiz kalınca yüzeye çıkan balıklar kapışıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.12.2018 12:28 | Son Güncelleme

ADANA'da Seyhan Nehri sularının çekilmesiyle nehir yatağında oluşan gölcüklerde mahsur kalan balıklar oksijensiz kaldı.

Nehirde sular çekildi, oksijensiz kalınca yüzeye çıkan balıklar kapışıldı

Çağlar ÖZTÜRK-Akif ÖZDEMİR/ADANA,(DHA) - ADANA'da Seyhan Nehri sularının çekilmesiyle nehir yatağında oluşan gölcüklerde mahsur kalan balıklar oksijensiz kaldı. Binlerce balığın su yüzüne çıktığını gören vatandaşlar avlanmak için nehir yatağına akın etti.
Seyhan Baraj Gölü'nün su tutmak için kapakları kapatılınca nehir yatağına akan su kesildi. Nehre çok az miktarda su verilince balıklardan bazıları telef oldu, binlerce küçük ve büyük balık da okjisensiz kalarak su yüzüne çıktı. Balıkları suyun yüzeyinde gören vatandaşlarlar ise oltalarını alarak nehre koştu.
ANONSLA UYARDILAR
Bu arada Adana Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, nehir kenarına gelerek inceleme yaptı. Ekipler Devlet Su İşleri (DSİ) yetkililerini arayarak, nehre can suyu verilmesini istedi. Bunun üzerine DSİ görevlileri, nehre bir miktar can suyu bıraktı. Bu sırada kayık ve ağlarla balık avlayan vatandaşları görevliler hoparlör ile uyarı anonsu yaparak bölgeden uzaklaştırdı.
Nehre can suyu verilmesinin ardından balıklar akıntıya kapılarak gözden uzaklaştı.
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Nehirde sular çekildi, oksijensiz kalınca yüzeye çıkan balıklar kapışıldıNehirde sular çekildi, oksijensiz kalınca yüzeye çıkan balıklar kapışıldıNehirde sular çekildi, oksijensiz kalınca yüzeye çıkan balıklar kapışıldıNehirde sular çekildi, oksijensiz kalınca yüzeye çıkan balıklar kapışıldı

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