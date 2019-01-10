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Nehirden çıkarıp, yaşatmak için çabaladılar

YAŞAM HABERLERİ  | 10.01.2019 16:39 | Son Güncelleme

AMASYA’da, Yeşilırmak Nehri’ne atlayan ve suyun yüzeyinde sürüklenen Mehmet Ö. (67) polis tarafından kıyıya çekilip, kalp masajı yapıldı.

Nehirden çıkarıp, yaşatmak için çabaladılar

Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA)- AMASYA’da, Yeşilırmak Nehri’ne atlayan ve suyun yüzeyinde sürüklenen Mehmet Ö. (67) polis tarafından kıyıya çekilip, kalp masajı yapıldı. Mehmet Ö., kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay, öğle saatlerinde İstasyon Köprüsü’nde meydana geldi. Mehmet Ö., köprüden kendini Yeşilırmak Nehri'ne bıraktı. Su yüzeyinde sürüklenen Mehmet Ö.'yü gören polisler harekete geçti. Ekipler, kıyıya yakın sürüklenen Mehmet Ö'yü çekerek nehirden çıkardı. Polisler, Mehmet Ö:'ye kalp masajı yaptı. İhbar üzerine olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, halat ve sedye yardımıyla yola çıkardığı Mehmet Ö.'yü ambulansla, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Mehmet Ö., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Nehirden çıkarıp, yaşatmak için çabaladılarNehirden çıkarıp, yaşatmak için çabaladılarNehirden çıkarıp, yaşatmak için çabaladılarNehirden çıkarıp, yaşatmak için çabaladılar

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