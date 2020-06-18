Nehirden topladıkları taşlarla oyuncak bebek yapıyorlar!

Halfeti Halk Eğitim Merkezi'nde 45 branşta 178 kursta eğitim gören 2 bin kadın, hem meslek öğreniyor hem de elde ettikleri gelirle aile ekonomisine katkıda bulunuyor. Özellikle hediyelik ürün yapımının ilgi gördüğü kurslarda ortaya çıkan ürünler de satış noktasında ilçeyi ziyarete gelenler tarafından alınıyor. Satışlardan elde edilen gelir de malzeme gideri yapıldıktan sonra emek veren kursiyerler arasında paylaşılıyor.

NEHİR KIYISINDA TAŞ TOPLUYORLAR

Merkezdeki 'Otantik Taş Bebek Kursu' da kadınların el emeklerini ortaya koyduğu kurslar arasında yer alıyor. Fırat Nehri kıyısından toplanan taşların boyutuna göre tasnifinin ardından iki ayak, bir gövde ve bir baş bölümü olmak üzere 4 taşın birleştirilmesiyle taş bebek meydana çıkarılıyor. Taşların nişasta hamuru ile yapılan harç ile kaplanmasının ardından taş bebek, boyanarak son şekli veriliyor. Hakim, avukat, doktor, öğretmen, polis gibi meslekleri andıran kıyafetler çizilerek ilgi çekici hale getirilen bebekler daha sonra Halfeti'yi ziyarete gelenlere satılıyor. Otantik Taş Bebek kursuna katılan 40 kadın da sık sık bebek yapmak için ihtiyaç duyulan taşları toplamak için Fırat Nehri kıyısına gidiyor.