HABER

Nehre atlayan kadını vatandaşlar kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2018 08:10 | Son Güncelleme

ADANA'da intihar etmek için Seyhan Nehri'ne atlayan Esme M.

Nehre atlayan kadını vatandaşlar kurtardı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da intihar etmek için Seyhan Nehri'ne atlayan Esme M. (38), çevredekiler tarafından kurtarıldı.
Olay, saat 07.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kadının Girne Köprüsü'nden Seyhan Nehri'ne atladığını gören vatandaşlar, polise haber verdi. Olay yerine sevk edilen polisler, suyun yüzeyinde sırt üstü hareketsiz duran kadına, kıyıya yüzmesi için çağrıda bulundu. Kadının, polisin çağrılarını yanıtsız bırakması üzerine yüzme bilen iki kişi, suya girdi. Çevredekilerin de yardımıyla kadın kıyıya çıkarıldı. İsminin Esme M. olduğu belirlenen kadının titrediğini gören bir kişi, tişörtünü çıkarttı, onun üzerine örttü. Şoka girdiği gözlenen ve polisin sorularına cevap veremeyen Esme M., çağrılan ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, Esme M.'nin intihara teşebbüs nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Nehre atlayan kadını vatandaşlar kurtardıNehre atlayan kadını vatandaşlar kurtardıNehre atlayan kadını vatandaşlar kurtardıNehre atlayan kadını vatandaşlar kurtardı

PARTNEREn tuhaf telefonları görmeye hazır mısınız?En tuhaf telefonları görmeye hazır mısınız?
Ataşehir'de silahlı saldırı: 1 yaralıAtaşehir'de silahlı saldırı: 1 yaralı
Gümüşhane'de yayla dönüşü kaza: 7 yaralıGümüşhane'de yayla dönüşü kaza: 7 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meksikalı milyarder, Acun Ilıcalı için geldi

Meksikalı milyarder, Acun Ilıcalı için geldi

Antalya’da dehşet! Anne ve oğlu evde ölü bulundu

Antalya’da dehşet! Anne ve oğlu evde ölü bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi Malazgirt'te açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi Malazgirt'te açıkladı

ABD'de eğlence merkezinde silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD'de eğlence merkezinde silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Kerimcan ve İdo Tatlıses oteli birbirine kattı!

Kerimcan ve İdo Tatlıses oteli birbirine kattı!

Rezalet patladı! Telefondaki mesajları görünce inanamadı

Rezalet patladı! Telefondaki mesajları görünce inanamadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ataşehir'de silahlı saldırı: 1 yaralı

Ataşehir'de silahlı saldırı: 1 yaralı

Şoförü klima için uyarınca otobüsten atıldılar

Şoförü klima için uyarınca otobüsten atıldılar

Antalya’da dehşet! Anne ve oğlu evde ölü bulundu

Antalya’da dehşet! Anne ve oğlu evde ölü bulundu

Kahramanmaraş'ta korkunç olay! Annesini ve kardeşini öldürdü

Kahramanmaraş'ta korkunç olay! Annesini ve kardeşini öldürdü

Çorum'da düğüne giden davetliler büyük şok yaşadı

Çorum'da düğüne giden davetliler büyük şok yaşadı

Trabzon'da fuhuş operasyonu! Çok sayıda kadın gözaltında

Trabzon'da fuhuş operasyonu! Çok sayıda kadın gözaltında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.