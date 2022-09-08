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Nehre atlayıp intihar girişiminde bulundu! Sebebi kahretti

08.09.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tayland'da 81 yaşındaki bir kadın, nehre atlayarak intihar girişiminde bulundu. Yaşlı kadın yaklaşık 4 saat sonra nehirde canlı halde bulunurken, ailesine yük olmak istemediğini ve bu yüzden intihar girişiminde bulunduğunu belirtti.

Nehre atlayıp intihar girişiminde bulundu! Sebebi kahretti

Tayland'da 81 yaşındaki kadın, sağlık problemleri nedeniyle ailesine yük olmak istemediği için nehre atlayarak intihar girişiminde bulundu. 4 saat sonra canlı halde bulunan yaşlı kadın, balıkçılar tarafından kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

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NEHİRDE BULUNDU

Tayland'da salı günü Ayutthaya şehrinde Chao Phraya Nehri'nin kıyısındaki bir köyde yaşayan ve kaybolduğu sanılan 81 yaşındaki kadın, yaşadığı bölgenin yaklaşık 20 kilometre uzaklığında 4 saat sonra nehirde bulundu.

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AİLESİNE YÜK OLMAMAK İÇİN İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞ

Yaşlı kadın, verdiği ilk ifadede nehre intihar amaçlı atladığını ancak boğulmadığını belirtti. Sağlık problemleri nedeniyle ailesine yük olmak istemediğini ve bu yüzden intihar girişiminde bulunduğunu belirten kadın, şiddetli dalgalar nedeniyle nehir boyunca sürüklendiğini ifade etti. Daha sonra nehirdeki balık ağlarına takılan ve dubalara tutunduğunu anlatan yaşlı kadın, çevredeki balıkçılar tarafından kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

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Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen kadın, ailesi tarafından alınarak evine götürüldü. Kendisini almaya gelen kızı ise nehir kenarında yaşadıklarını ve annesinin sağlık problemleri nedeniyle daha önce de intihar planını dile getirdiğini, bu nedenle kaybolduğunu öğrendiklerinde ilk olarak nehre baktıklarını söyledi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
İntihar Tayland
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