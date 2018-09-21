Nehre düşen alkollü kişi, uzatılan hortumla kurtarıldı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da köprüden Seyhan Nehri'ne düşen kimliği belirsiz alkollü erkek, parkta sulama ekibinde çalışan Mehmet Nuri Belen'in uzattığı hortuma tutunarak boğulmaktan kurtuldu.
Olay, saat 03.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde meydana geldi. Merkez Park'ın sulama ekibinde görev yapan Mehmet Nuri Belen, işini bitirip eve gideceği sırada Girne Köprüsü üzerinden Seyhan Nehri'ne bir kişinin düştüğünü gördü. Durumu polise bildiren Belen, suda çırpınan kimliği belirsiz adamın yardımına koştu. Yüzme bilmediği için suya giremeyen Belen, tutunması için parkı sulamada kullandığı hortumu uzattı. Hortumu tutan adam, Belen ve arkadaşları tarafından nehirden çıkartıldı.
Alkollü olduğu ve konuşmakta güçlük çektiği gözlenen adam, çağrılan ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
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