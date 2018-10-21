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Nehre düşen araçtaki anne, baba ve bebeği kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2018 13:10 | Son Güncelleme

Amasya'da Yeşilırmak Nehri'ne otomobil düştüğünü gören Muammer Kiraz, suya atlayarak araçtaki anne, baba ve 2 aylık bebeklerini kurtardı

Amasya'da nehre düşen otomobildeki anne, baba ve 2 aylık bebekleri, olayı görüp suyu atlayan kişi tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Gümüş'ün (34) kullandığı 19 AAH 049 plakalı otomobil, Hacılar Meydanı mevkisinde yaklaşık 10 metre yükseklikten Yeşilırmak Nehri'ne düştü.

Bu sırada bölgeden yaya olarak geçen ve kazayı gören Muammer Kiraz, suya atlayarak sürücü Gümüş ile eşi Sibel (34) ve 2 aylık bebekleri Elif Beren Gümüş'ü suya batan aracın içinden çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, baba, anne ve bebeklerini, Kiraz'ın yardımıyla nehirden çıkararak Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

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Amasya anne baba bebek kurtarma otomobil vatandaş Yeşilırmak Nehri

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