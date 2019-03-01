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Nehre düşen genç kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 19:59 | Son Güncelleme

Nehre düşen genç kurtarıldı

Hatay'ın Defne ilçesinde nehre düşen 17 yaşındaki genç, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Asi Nehri kenarında arkadaşlarıyla oturan lise öğrencisi Kerim C, nehir kenarına düşen cep telefonunu almak istedi.

O sırada ayağı kayan ve suya düşen genç, bir süre nehirde sürüklendi.

Nehir kenarındaki ağaca tutunarak sudan çıkan genç, nehrin kenarındaki dik duvara tırmanamadı.

Arkadaşlarının haber vermesiyle gelen itfaiye ekipleri, genci halat yardımıyla çıkardı.

Olay yerinde hazır bekleyen 112 Acil sağlık ekiplerince ambulansa alınan lise öğrencisinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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