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Nehre düşen hafif ticari aracın sürücüsü öldü, 3 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2019 23:42 | Son Güncelleme

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç Çoruh Nehri'ne uçtu.

Nehre düşen hafif ticari aracın sürücüsü öldü, 3 kişi yaralandı

Nurbay USTA/ŞAVŞAT (Artvin), (DHA)- ARTVİN'in Şavşat ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç Çoruh Nehri'ne uçtu. Kazada, sınıf öğretmeni sürücü Halit Kılıç (56) hayatını kaybetti, aynı aileden Ali, Birgül ve Mihriban Kılıç ise yaralandı.
Kaza, saat 18.00 sıralarında Artvin-Şavşat karayolu 46'ncı kilometresindeki Çiftehanlar mevkiinde meydana geldi. Rize'de sınıf öğretmeni olarak görev Halit Kılıç yönetimindeki 53 DB 002 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaklaşık 40 metreden Çoruh Nehri’ne uçtu. Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredekiler ve ekiplerin yardımıyla araçtan çıkarılan sürücü Halit Kılıç ile aynı aileden Ali, Birgül ve Mihriban Kılıç, Şavşat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan sürücü Halit Kılıç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, yaralıların tedavisi ise sürüyor.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Nehre düşen hafif ticari aracın sürücüsü öldü, 3 kişi yaralandıNehre düşen hafif ticari aracın sürücüsü öldü, 3 kişi yaralandıNehre düşen hafif ticari aracın sürücüsü öldü, 3 kişi yaralandı

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