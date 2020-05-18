Nehre düşen iPhone 7 Plus, 8 ay sonra ortaya çıktı!

iPhone 7 ve iPhone 7 Plus, Apple'ın suya dayanıklılık özelliği sunduğu ilk iPhone modelleri. Hatta Apple iPhone 7 serisinin reklamlarında bile bu özelliğe dikkat çekiyordu ancak bir gerçeğin de altını çiziyordu; Bu akıllı telefonlar sadece suya dayanıklıydı yani su geçirmez değillerdi. Fakat anlaşılan bazı koşullarda su geçirmezlik dahi sunabiliyorlar. Çinli bir balıkçının başına gelenler bunu kanıtlar nitelikte.

iPHONE 7 PLUS'INI NEHRE DÜŞÜRDÜ

Çinli Zhou adındaki bir balıkçı, geçtiğimiz Eylül ayında nehirde balık tutmak istedi. Nehrin oldukça çalkantılı olduğu bir günde balık tutmak isteyen Zhou, 'vira bismillah' diyerek balık yakalamaya devam ederken, iPhone 7 Plus'ını tekneden düşürdü ve onu bir daha da bulamadı. Balık uğruna cebindekinden olan Zhou'yu en çok üzen ise giden iPhone 7 Plus'ı değil, telefonun içinde bulunan onlarca fotoğraf oldu.

8 AY SONRA İPHONE 7 PLUS BULUNDU

Aradan tam 8 ay geçtiğinde ise Zhou nehirde düşürdüğü iPhone 7 Plus'ından haber aldı. İlk başta kulağa şaşırtıcı gelse de aradan geçen 8 ayın sonunda iPhone 7 Plus sağ salim bulundu. Nehirdeki su seviyesi düşünce bir balıkçı akıllı telefonu çamurların arasından aldı. Telefonun arkasında kartviziti bulunan Zhou ile iletişim kurdu ve telefonu Zhou'ya kargoladı.