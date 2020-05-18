HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Nehre düşen iPhone 7 Plus, 8 ay sonra ortaya çıktı!

Nehre düşen iPhone 7 Plus, 8 ay sonra ortaya çıktı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.05.2020 10:36 | Son Güncelleme

Çinli balıkçı Zhou, nehirde balık tutarken iPhone 7 Plus akıllı telefonunu nehre düşürdü. Düşen iPhone 7 Plus'tan umudunu kesen Zhou, 8 ay sonra büyük bir sürpriz ile karşılaştı.

Nehre düşen iPhone 7 Plus, 8 ay sonra ortaya çıktı!

iPhone 7 ve iPhone 7 Plus, Apple'ın suya dayanıklılık özelliği sunduğu ilk iPhone modelleri. Hatta Apple iPhone 7 serisinin reklamlarında bile bu özelliğe dikkat çekiyordu ancak bir gerçeğin de altını çiziyordu; Bu akıllı telefonlar sadece suya dayanıklıydı yani su geçirmez değillerdi. Fakat anlaşılan bazı koşullarda su geçirmezlik dahi sunabiliyorlar. Çinli bir balıkçının başına gelenler bunu kanıtlar nitelikte.

iPHONE 7 PLUS'INI NEHRE DÜŞÜRDÜ

Çinli Zhou adındaki bir balıkçı, geçtiğimiz Eylül ayında nehirde balık tutmak istedi. Nehrin oldukça çalkantılı olduğu bir günde balık tutmak isteyen Zhou, 'vira bismillah' diyerek balık yakalamaya devam ederken, iPhone 7 Plus'ını tekneden düşürdü ve onu bir daha da bulamadı. Balık uğruna cebindekinden olan Zhou'yu en çok üzen ise giden iPhone 7 Plus'ı değil, telefonun içinde bulunan onlarca fotoğraf oldu.

8 AY SONRA İPHONE 7 PLUS BULUNDU

Aradan tam 8 ay geçtiğinde ise Zhou nehirde düşürdüğü iPhone 7 Plus'ından haber aldı. İlk başta kulağa şaşırtıcı gelse de aradan geçen 8 ayın sonunda iPhone 7 Plus sağ salim bulundu. Nehirdeki su seviyesi düşünce bir balıkçı akıllı telefonu çamurların arasından aldı. Telefonun arkasında kartviziti bulunan Zhou ile iletişim kurdu ve telefonu Zhou'ya kargoladı.

iPhone 7 Plus

Heyecanla gelen kargoyu açan Zhou, gördüğü manzara karşısında hayretler içerisinde kaldı. Çünkü tam 8 ay önce nehre düşürdüğü iPhone 7 Plus hala çalışır durumdaydı. Bu sayede gittiğine üzüldüğü fotoğrafları alan Zhou, oldukça mutlu oldu.

PLASTİK TORBA DETAYI

iPhone 7 Plus her ne kadar 8 ay nehirde dayanmış olsa da bu dayanıklılığı tek başına sunmadı. Zira Zhou, nehre giderken telefonunu plastik bir torbaya koyup ağzını sıkıca kapattı. Bu da akıllı telefonun su ile temasını korudu. Ancak yine de yaşanan olay takdir edilesi cinsten bir olay.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sarkıntılık yaptı diye... Korkunç cinayet! Sarkıntılık yaptı diye... Korkunç cinayet!
Alman yetkili uyardı: WhatsApp kullanmayın!Alman yetkili uyardı: WhatsApp kullanmayın!
Hapishanedeki erkek arkadaşı için bebeğini öldüresiye dövdüHapishanedeki erkek arkadaşı için bebeğini öldüresiye dövdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kritik toplantı bugün! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak

Kritik toplantı bugün! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak

27 şehirde maskesiz sokağa çıkma yasağı

27 şehirde maskesiz sokağa çıkma yasağı

Jülide Ateş'ten Ece Üner'in 'Türkiye güzeli' sözlerine olay yanıt!

Jülide Ateş'ten Ece Üner'in 'Türkiye güzeli' sözlerine olay yanıt!

Survivor'da ortalık karışacak! Acun: Yeni bir dönem başlıyor

Survivor'da ortalık karışacak! Acun: Yeni bir dönem başlıyor

Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Şimdiden hayırlı olsun

Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Şimdiden hayırlı olsun

Koronavirüs Ramazan Bayramı'nı nasıl etkileyecek? Flaş açıklama

Koronavirüs Ramazan Bayramı'nı nasıl etkileyecek? Flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Yeni telefonlar Türkiye'ye geldi! İşte şaşırtan fiyatları

Yeni telefonlar Türkiye'ye geldi! İşte şaşırtan fiyatları

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Etkinlikte herkes bu detayı gözünden kaçırdı! İşte o detay

Etkinlikte herkes bu detayı gözünden kaçırdı! İşte o detay

Volkswagen Seat'tan vazgeçti! Bakın neden...

Volkswagen Seat'tan vazgeçti! Bakın neden...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Server'lar ağladı: GTA Online çöktü, Rockstar Games'ten açıklama geldi!

Ücretsiz GTA 5 için yeni gelişme yaşandı! Açıklama geldi

Alman yetkili uyardı: WhatsApp kullanmayın!

Alman yetkili uyardı: WhatsApp kullanmayın!

DOOM Eternal'ın ilk resmi güncellemesi geldi!

DOOM Eternal'ın ilk resmi güncellemesi geldi!

World of Tanks'e korna geliyor!

World of Tanks'ta 10. Yıl Kutlamaları Yükseliyor!

SpaceX'ten uzay simülasyonu: Dragon mekiğini uluslararası uzay istasyonuna bağlayabilir misiniz?

SpaceX'ten uzay simülasyonu

OPPO, dünyanın ilk 44MP ön kamerası ile evlerde selfie zamanı başlatıyor

Dünyada ilk! İşte ön kameranın çözünürlüğü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.