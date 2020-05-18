Nehre düşen iPhone 7 Plus, 8 ay sonra ortaya çıktı!

iPhone 7 ve iPhone 7 Plus, Apple'ın suya dayanıklılık özelliği sunduğu ilk iPhone modelleri. Hatta Apple iPhone 7 serisinin reklamlarında bile bu özelliğe dikkat çekiyordu ancak bir gerçeğin de altını çiziyordu; Bu akıllı telefonlar sadece suya dayanıklıydı yani su geçirmez değillerdi. Fakat anlaşılan bazı koşullarda su geçirmezlik dahi sunabiliyorlar. Çinli bir balıkçının başına gelenler bunu kanıtlar nitelikte.
Çinli Zhou adındaki bir balıkçı, geçtiğimiz Eylül ayında nehirde balık tutmak istedi. Nehrin oldukça çalkantılı olduğu bir günde balık tutmak isteyen Zhou, 'vira bismillah' diyerek balık yakalamaya devam ederken, iPhone 7 Plus'ını tekneden düşürdü ve onu bir daha da bulamadı. Balık uğruna cebindekinden olan Zhou'yu en çok üzen ise giden iPhone 7 Plus'ı değil, telefonun içinde bulunan onlarca fotoğraf oldu.
Aradan tam 8 ay geçtiğinde ise Zhou nehirde düşürdüğü iPhone 7 Plus'ından haber aldı. İlk başta kulağa şaşırtıcı gelse de aradan geçen 8 ayın sonunda iPhone 7 Plus sağ salim bulundu. Nehirdeki su seviyesi düşünce bir balıkçı akıllı telefonu çamurların arasından aldı. Telefonun arkasında kartviziti bulunan Zhou ile iletişim kurdu ve telefonu Zhou'ya kargoladı.
Heyecanla gelen kargoyu açan Zhou, gördüğü manzara karşısında hayretler içerisinde kaldı. Çünkü tam 8 ay önce nehre düşürdüğü iPhone 7 Plus hala çalışır durumdaydı. Bu sayede gittiğine üzüldüğü fotoğrafları alan Zhou, oldukça mutlu oldu.
iPhone 7 Plus her ne kadar 8 ay nehirde dayanmış olsa da bu dayanıklılığı tek başına sunmadı. Zira Zhou, nehre giderken telefonunu plastik bir torbaya koyup ağzını sıkıca kapattı. Bu da akıllı telefonun su ile temasını korudu. Ancak yine de yaşanan olay takdir edilesi cinsten bir olay.
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