Nehre düşen kadını vatandaşlar kurtardı

Adana'da Seyhan Nehri'ne düşen kadın, yoldan geçen vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Alınan bilgilere göre, Girne Köprüsü'nde yürüyen Esmer Mihmat (38) bilinmeyen bir nedenle Seyhan Nehri'ne düştü.
Kadının düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Suda vücudunun bir kısmı görülür şekilde ilerleyen Mihmat, yoldan geçen vatandaşların nehre atlamasıyla çıkarıldı.
Bir süre sonra kendine gelen Mihmat, olay yerine çağrılan ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
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