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Nehre düşen kişiyi, eski cankurtaran kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 08:32 | Son Güncelleme

HATAY'da, iddiaya göre dengesini kaybederek Asi Nehri’ne düşen M.Y.'yi, olay yerinden geçen eski cankurtaran kurtardı.

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- HATAY'da, iddiaya göre dengesini kaybederek Asi Nehri’ne düşen M.Y.'yi, olay yerinden geçen eski cankurtaran kurtardı.

Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde, açık cezaevinden izinli olarak çıkan M.Y. şehir merkezindeki köprü üzerinden nehri izlerken iddiaya göre rahatsızlığından dolayı dengesini kaybederek Asi Nehri'ne düştü. Şans eseri olay yerinden geçen eski cankurtaran Feyruz Accan, nehre inerek M.Y.'yi kıyıya çekti. Nehre düşen M.Y. ve onu kurtaran Accan, itfaiye ekiplerinin yardımıyla nehirden çıkarıldı.

M.Y., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hatay Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. M.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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