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Nehre düşen otomobildeki Elif bebek yaşama tutunamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2018 12:10 | Son Güncelleme

AMASYA’da seyir halindeyken başka otomobilin çarpmasıyla, kontrolden çıkıp Yeşilırmak Nehri'ne düşen otomobilde ailesiyle birlikte yaralanan 10 aylık Elif Beren Gümüş, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Nehre düşen otomobildeki Elif bebek yaşama tutunamadı

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA’da seyir halindeyken başka otomobilin çarpmasıyla, kontrolden çıkıp Yeşilırmak Nehri'ne düşen otomobilde ailesiyle birlikte yaralanan 10 aylık Elif Beren Gümüş, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Minik Elif'in babası Mehmet Gümüş'ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, anne Sibel Gümüş’ün ise hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.
Kaza, dün sabah saatlerinde Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Alaattin Küçükdeveci (61) yönetimindeki 55 DG 760 plakalı otomobil, kontrolsüz girdiği kavşakta seyir halindeki Mehmet Gümüş yönetimindeki 19 AAH 049 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan Mehmet Gümüş'ün kullandığı otomobil, köprü korkuluklarını da aşıp Yeşilırmak Nehri'ne düştü. Kazada, nehre düşen otomobilde Mehmet Gümüş (34), Sibel Gümüş (34) ve Elif Beren Gümüş yaralandı.
MİNİK ELİF KURTARILAMADI
Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Elif Beren Gümüş, kalbinin 2 kez durması üzerine Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Elif bebek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada yaşamını yitiren minik Elif'in tedaviye alınan babası Mehmet Gümüş’ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, annesi Sibel Gümüş’ün ise hayati tehlikeyi atlattığı ve poliklinik servisine alındığı belirtildi.
Öte yandan kazaya neden olduğu öne sürülen sürücü Alaattin Küçükdeveci ise polis tarafından gözaltına alındı. Sürücü Küçükdeveci, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
NEHİRDE CAN PAZARI KAMERAYA YANSIDI
Bu arada, Yeşilırmak Nehri'ne düşen ve 1'i çocuk 3 kişinin yaralandığı kaza sonrası yaşanan kurtarma anlarının cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntüde, nehre düşüp su içinde ters dönen otomobilde yaşam mücadelesi veren Mehmet Gümüş, eşi Sibel Gümüş ile Elif Beren Gümüş’ü kurtarmak için ırmağa atlayan yöre sakini Muammer Kiraz'ın (38) zamanla yarıştığı, ardından da aileyi, araçtan çıkardığı görüldü.

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Nehre düşen otomobildeki Elif bebek yaşama tutunamadıNehre düşen otomobildeki Elif bebek yaşama tutunamadı

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