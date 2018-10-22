Nehre düşen otomobildeki Elif bebek yaşama tutunamadı (2)

MİNİK ELİF, TOPRAĞA VERİLDİ
Amasya’da seyir halindeyken başka otomobilin çarpmasıyla, kontrolden çıkıp Yeşilırmak Nehri'ne düşen otomobilde ailesiyle birlikte yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 10 aylık Elif Beren Gümüş, Çorum'da gözyaşları arasında toprağa verildi.
Kazada çevredeki bir vatandaş tarafından nehirden çıkarılıp kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren minik Elif için Çorum'un Osmancık ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Elif Beren Gümüş, ilçede Beylerçelebi Camii'nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından mezarlıktaki aile kabristanlığında toprağa verildi.
Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA)
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