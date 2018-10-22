HABER

Nehre düşen otomobildeki Elif bebek yaşama tutunamadı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2018 17:56 | Son Güncelleme

MİNİK ELİF, TOPRAĞA VERİLDİ Amasya’da seyir halindeyken başka otomobilin çarpmasıyla, kontrolden çıkıp Yeşilırmak Nehri'ne düşen otomobilde ailesiyle birlikte yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 10 aylık Elif Beren Gümüş, Çorum'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

MİNİK ELİF, TOPRAĞA VERİLDİ Amasya’da seyir halindeyken başka otomobilin çarpmasıyla, kontrolden çıkıp Yeşilırmak Nehri'ne düşen otomobilde ailesiyle birlikte yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 10 aylık Elif Beren Gümüş, Çorum'da gözyaşları arasında toprağa verildi. Kazada çevredeki bir vatandaş tarafından nehirden çıkarılıp kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren minik Elif için Çorum'un Osmancık ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Elif Beren Gümüş, ilçede Beylerçelebi Camii'nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından mezarlıktaki aile kabristanlığında toprağa verildi. Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA)

PARTNERSevgilisini İstanbul'la tanıştırdıSevgilisini İstanbul'la tanıştırdı
Balık avına giden 3 arkadaş kaybolduBalık avına giden 3 arkadaş kayboldu
Bıçakladığı arkadaşını sağlık ocağına götürüp serumunu taşıdıBıçakladığı arkadaşını sağlık ocağına götürüp serumunu taşıdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Araç plakaları değişiyor!

Araç plakaları değişiyor!

Manavda kasiyerlik yapan çalışan 9 yıl boyunca kasadan para çalmış

Manavda kasiyerlik yapan çalışan 9 yıl boyunca kasadan para çalmış

Can Kırıkları'nın Zeynep'i Funda Eryiğit tecavüz sahnesiyle ilgili konuştu

Can Kırıkları'nın Zeynep'i Funda Eryiğit tecavüz sahnesiyle ilgili konuştu

Son dakika! Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun'dan kritik uyarı: Sıcaklık 12 derece birden...

Son dakika! Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun'dan kritik uyarı: Sıcaklık 12 derece birden...

Nagehan Alçı'dan 'öğrenci andı' kararıyla ilgili çok sert ifadeler

Nagehan Alçı'dan 'öğrenci andı' kararıyla ilgili çok sert ifadeler

Bahçeli'den Erdoğan'a 'af' yanıtı: Partimizi zan ve töhmet altında bırakmak asla doğru değildir

Bahçeli'den Erdoğan'a 'af' yanıtı: Partimizi zan ve töhmet altında bırakmak asla doğru değildir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadın kılığında evde basıldı! Mide bulandıran olay

Kadın kılığında evde basıldı! Mide bulandıran olay

İstanbul Başakşehir'de servis aracında şoföre çirkin saldırı

İstanbul Başakşehir'de servis aracında şoföre çirkin saldırı

Liseli gençler felaketi yaşattı! O manzarayla karşılaşınca...

Liseli gençler felaketi yaşattı! O manzarayla karşılaşınca...

Eşinden habersiz kredi çeken yandı!

Eşinden habersiz kredi çeken yandı!

Erzurum'da maganda dehşeti! Kaldırımda yayaları ezdi

Erzurum'da maganda dehşeti! Kaldırımda yayaları ezdi

Genç kıza alışveriş yaptığı markette yumruklu saldırı!

Genç kıza alışveriş yaptığı markette yumruklu saldırı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.