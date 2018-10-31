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Nehrin ortasındaki adacıkta mahsur kalan eşek kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 11:37 | Son Güncelleme

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, su seviyesi yükselen Dicle Nehri'ndeki adacıkta 10 gündür mahsur kalan eşek, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden alındı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde, su seviyesi yükselen Dicle Nehri'ndeki adacıkta 10 gündür mahsur kalan eşek, itfaiye ekiplerinin çabasıyla kurtarıldı.

Cizre ilçesinde sağanak nedeniyle su debisi artan Dicle Nehri'ndeki adacıkta, yaklaşık 10 gün boyunca bir eşek mahsur kaldı.

Olayı gören vatandaşların, nehirde mahsur kalan hayvanı kurtarma çabası sonuç vermeyince durum yetkililere bildirildi.

Cizre Belediyesi itfaiye ekipleri ve vatandaşların çabasıyla eşek, mahsur kaldığı adacıktan alındı.

Yöre sakinlerinden Cevher Ruvanas, nehrin ortasında mahsur kalan hayvanı kurtarmak için çaba gösterdiklerini belirterek, "10 günden beri eşek suyun ortasında mahsur kalmış. O da bir canlı. Yağışlı bir havada sel olursa ya da barajın kapağı açılırsa o hayvan orada telef olurdu." dedi.

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