Neil Armstrong: Ay'a ayak basan ilk insan nasıl bir miras bıraktı?

Neil'in en küçük oğlu Mark ile torunu Kali (ikisi de müzisyen) BBC stüdyolarına gelerek onu anlattılar.

Havaya girmelerini sağlamak için önce NASA'nın Ay'a iniş görüntülerini izlettik.

Kali, o sırada 39 yaşında olan dedesi Neil'in, 56 yaşındaki babasına ne kadar benzediğini dile getirdi. Baba-kız yüzlerinde gururlu bir tebessümle izlediler görüntüleri.

Her ikisi de bu hikayeyi çok iyi bilseler de pür dikkat izliyorlardı. "Bu hiç eskimeyecek" diyordu Mark, kızına.

Neil Armstrong'un Ay'a ayak basarken söylediği o ünlü "Bir insan için küçük, insanlık için dev bir adım" sözleri duyulduğunda "Bravo dede" diye fısıldadı Kali, sanki o anı canlı izliyormuş gibi duygulu bir sesle.

'Medya babamı yanlış tanıttı'

Mark, babasının münzevi bir kişi olduğuna dair algının yanlış olduğunu söyledi. "Medya babamı yanlış tanıttı" diyordu.

"O, düşünceli, şakacı, müziği seven bir insandı. Çocuğuna her an ne yapması gerektiğini söyleyen bir baba değildi. Size farklı seçenekleri sunan ve doğru tercihi yapmadan önce düşünmenizi isteyen bir profesör gibiydi daha çok. Hayatı boyunca da örnek oldu."