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Neil Armstrong eşyaları 7,4 milyon dolara satıldı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.11.2018 16:24 | Son Güncelleme

Ay'a ayak basan ilk insan olan ABD'li astronot Neil Armstrong'un şahsi eşyaları açık artırmada satıldı.

Neil Armstrong eşyaları 7,4 milyon dolara satıldı!

Merkezi Dallas'da bulunan Heritage Müzayede Evi'nden yapılan açıklamada, Armstrong'un şahsi eşyalarının 7,4 milyon dolara satıldığı bildirildi. Açık artırmada en çok paha biçilen parçanın, 468 bin 500 dolar ile astronotun Apollo 11 ay modülü Eagle'ın kimlik kartı olduğu belirtildi.

Armstrong'un 1996'da iki uzay aracının ilk kez kenetlendiği Gemini 8'de görev yaparken giydiği uçuş elbisesinin de 109 bin 375 dolara satıldığı kaydedildi.

Buna ek geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden ünlü İngiliz bilim insanı Hawking’e ait olan 22 eşya da internetten satışa çıktı. Açık artırma usulü ile yapılan satış kapsamında Hawking’in tekerlekli sandalyesi de yeni sahibini bulacak.
Neil Armstrong eşyaları 7,4 milyon dolara satıldı!

Satışa çıkarılan eşyalar içerisinde Hawking'in doktora tezi, bazı ödülleri ve tekerlekli sandalyesi de bulunuyor. İnternetten yapılan açık arttırma 8 Kasım'a kadar sürecek.

ALS Hastalığı Hawking'in felç olup konuşamaz hale gelmişti. Bu sebeple kullandığı yüksek teknolojik özelliklere sahip tekerlekli sandalyesinin fiyatının 19 bin 500 dolara kadar çıkabileceği belirtiliyor.

Hawking, 8 Ocak 1942'de İngiltere'nin Oxford kentinde dünyaya geldi. Ünlü İngiliz bilim adamı Stephen Hawking, kuantum fiziği ve kara delikler üzerine yaptığı geniş kapsamlı çalışmalarla tanınıyordu.

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
Neil Armstrong teknoloji

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