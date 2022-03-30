Neil Armstrong toplamış: Ay tozu örnekleri satışa çıkıyor!

NASA, insanları Ay'a gönderme programına Apollo 11 görevi ile başladı. 1969 yılında Apollo 11 uzay görevi ile Neil Armstrong Ay'a ayak basan ilk insan oldu. Neil Armstrong ve Buzz Aldrin, Ay yüzeyinde yürüyüş gerçekleştirdi.

ARMSTRONG'UN AY ÖRNEKLERİ SATILIYOR

Müzayede evi Bonhams ise şimdi birçok mikroskopik ay tozu örneğinin açık artırma ile satılacağını duyurdu. Örneklerin Ay'a ayak basan ilk insan olan Neil Armstrong tarafından toplandığı öne sürüldü.

Forbes'in aktardığı habere göre örneklerin 800 ila 1,2 milyon dolara satılması bekleniyor. Bonham's, gelirin bir kısmının bilimsel hayır kurumlarına gideceğini de söyledi.

NASA İLE DAVALIK OLMUŞTU

Alüminyum örnek başlıklarının sahibi Nancy Lee Carlson, geçtiğimiz yıllarda 995 dolar karşılığında Ay'dan toplanan örneklerin korunduğu bez çantayı satın almıştı. Carlson daha sonra NASA ile davalık olmuştu. Ancak yargıç tarafından Carlson'un lehine karar verilmişti.

