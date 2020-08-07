Neil Armstrong'un oğlu açıkladı: Babam uzaylılara inanıyordu!

Neil Armstrong... Kendisi için küçük insanlık için atılan o büyük adımın ardından tam 51 yıl geçti. Bu süre içerisinde Neil Armstrong, söylediği sözlerle hatırlandı ve Apollo 11 görevi ile gençlere ve kendisinden sonra gelen astronotlara ilham kaynağı oldu. Takvimler 25 Ağustos 2012'yi gösterdiğinde ise Armstrong hayata gözlerini yumdu. Fakat onun hakkında merak edilen çok şey vardı. Ay'da gördüğü ancak bizden sakladığı bir şeyler var mıydı? Ay'da kaldığı süre boyunca hiçbir uzaylıya rastladı mı?... Bu sorulara bir yanıt bulmak elbet mümkün değil. Ancak kendisinin Silikon vadisinde yazılım mühendisi olarak çalışan oğlu Mark Armstrong'un uzaylılar hakkındaki açıklamaları, bu soruların yanıtlarından daha fazla dikkat çekecek gibi.

MARK ARMSTRONG, BABASI İLE OLAN ANISINI ANLATTI

Mark Armstrong, babasının anısına bir dizi açıklamalarda bulundu. Sputnik'in haberine göre babası hakkında konuşan oğul Armstrong, onun her zaman dünya dışında bir yaşam olduğuna inandığını söyledi. Bunu ise babasıyla yaşadıkları bir anıya dayandırdı. O anıya göre, bir keresinde birisi Neil Armstrong'a dünya dışı yaşama inanıp inanmadığını sordu. Armstrong ise bu kişiye yanıt olarak ''inanmamak kibirlilik olurdu'' dedi. En azından oğul Armstrong'un duydukları bu yönde. Bu anı da ünü Ay'a kadar uzanmış Armstrong'un inancını kanıtladı.