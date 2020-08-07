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  4. Neil Armstrong'un oğlu açıkladı: Babam uzaylılara inanıyordu!

Neil Armstrong'un oğlu açıkladı: Babam uzaylılara inanıyordu!

İLGİNÇ HABERLER  | 07.08.2020 18:08 | Son Güncelleme

Ay'a ayak basan ilk insan Neil Armstrong'un oğlu Mark Armstrong babasının anısına bir açıklama yaptı. Mark Armstrong, babasıyla yaşadığı bir anıdan bahsederek, onun dünya dışında yaşam olduğuna inandığını itiraf etti.

Neil Armstrong'un oğlu açıkladı: Babam uzaylılara inanıyordu!

Neil Armstrong... Kendisi için küçük insanlık için atılan o büyük adımın ardından tam 51 yıl geçti. Bu süre içerisinde Neil Armstrong, söylediği sözlerle hatırlandı ve Apollo 11 görevi ile gençlere ve kendisinden sonra gelen astronotlara ilham kaynağı oldu. Takvimler 25 Ağustos 2012'yi gösterdiğinde ise Armstrong hayata gözlerini yumdu. Fakat onun hakkında merak edilen çok şey vardı. Ay'da gördüğü ancak bizden sakladığı bir şeyler var mıydı? Ay'da kaldığı süre boyunca hiçbir uzaylıya rastladı mı?... Bu sorulara bir yanıt bulmak elbet mümkün değil. Ancak kendisinin Silikon vadisinde yazılım mühendisi olarak çalışan oğlu Mark Armstrong'un uzaylılar hakkındaki açıklamaları, bu soruların yanıtlarından daha fazla dikkat çekecek gibi.

MARK ARMSTRONG, BABASI İLE OLAN ANISINI ANLATTI

Mark Armstrong, babasının anısına bir dizi açıklamalarda bulundu. Sputnik'in haberine göre babası hakkında konuşan oğul Armstrong, onun her zaman dünya dışında bir yaşam olduğuna inandığını söyledi. Bunu ise babasıyla yaşadıkları bir anıya dayandırdı. O anıya göre, bir keresinde birisi Neil Armstrong'a dünya dışı yaşama inanıp inanmadığını sordu. Armstrong ise bu kişiye yanıt olarak ''inanmamak kibirlilik olurdu'' dedi. En azından oğul Armstrong'un duydukları bu yönde. Bu anı da ünü Ay'a kadar uzanmış Armstrong'un inancını kanıtladı.

Neil Armstrong

'BABAM MANEVİ DENEYİM YAŞAMADI'

Ay'a ayak basan ilk insanın oğlu Mark Armstrong'a göre babası hiçbir zaman dini inancından söz etmedi. Bu yüzden diğer astronotlar gibi hiçbir zaman manevi bir deneyim de yaşamadı. Ancak onun yaşadığı tek bir deneyim vardı; O da uzaylıların varlığını hissederek deneyimlemesiydi. Oğul Armstrong'un açıklamalarına bakılırsa, Neil Armstrong uzaylıların varlığını yaşadığı süre boyunca hep hissetti.

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