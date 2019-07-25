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Neil Armstrong'un öldüğü hastane, ailesine 6 milyon dolar tazminat ödemiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 00:23 | Son Güncelleme

Ay'a ayak basan ilk insan olan Amerikalı astronot Neil Armstrong’un hayatını kaybettiği hastanenin, astronotun ailesine 6 milyon dolar tazminat ödediği ortaya çıktı

Ay'a ayak basan ilk insan olan Amerikalı astronot Neil Armstrong’un öldüğü hastanenin, yanlış tedavi uygulandığını iddia eden astronotun ailesine 6 milyon dolar tazminat ödediği belirtildi.

New York Times gazetesinde yer alan habere göre, ailesi ve astronot Armstrong’un ameliyat edildiği Mercy Health Hastanesi arasında yapılan gizli anlaşma sonucu astronotun ölümü nedeniyle 2014’te ailesine 6 milyon dolar ödendi.

Haberde, Armstrong’un oğlunun, babasının ölümünden hastaneyi sorumlu tuttuğu, iddiaları reddeden hastanenin ise yasal süreçten kaçınmak için tazminat ödemeye razı olduğu kaydedildi.

Ohio eyaletinin Fairfield kentinde bulunan Mercy Health Hastanesi'nde geçirdiği kalp ameliyatının ardından ailesi, Armstrong’un 25 Ağustos 2012’de bazı kardiyovasküler komplikasyonlar nedeniyle öldüğünü açıklamıştı.

82 yaşında hayatını kaybeden Armstrong, 20 Temmuz 1969'da Ay'a giden Apollo 11 uzay aracının komutanıydı.

Ay'a ilk ayak basışı sırasında Dünya'dan kendisini dinleyenlere telsizden söylediği ''Benim için küçük, insanlık için büyük bir adım'' sözleriyle hatırlanan Armstrong, bu ifadelerinin ardından astronot arkadaşı Edvin ''Buzz'' Aldrin ile Ay yüzeyinde yaklaşık 3 saat dolaşmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Mercy Health Neil Armstrong tazminat

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