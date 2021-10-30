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Nejat Alp kimdir, aslen nereli? Nejat Alp kaç yaşında?

30.10.2021 21:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birbirinden güzel şarkıların söylendiği Şarkılar Bizi Söyler programına bu akşam Nejat Alp konuk oluyor. Programın bu haftaki bölümünde ise taverna şarkıları söylenecek. Nejat Alp'in hayatı ve memleketi gibi konular merak ediliyor. Peki Nejat Alp kimdir, aslen nereli? Nejat Alp kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

Nejat Alp kimdir, aslen nereli? Nejat Alp kaç yaşında?

Şarkılar Bizi Söyler programının bu akşamki konuklarından biri Nejat Alp konuk oldu. Nejat Alp'in hayatı ve memleketi gibi konular araştırılıyor. Peki Nejat Alp kimdir, aslen nereli?

NEJAT ALP KİMDİR?

Nejat Alp, 9 Kasım 1952 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İlkokula Cerrahpaşa Deneme İlkokulu'nda başlamıştır. Ortaokul ve liseyi Özel İstanbul Koleji'nde tamamlamıştır. Ailevi problemler yüzünden üniversiteye gidemeyen Alp, eniştesinin yanında emlakçılık ve balıkçılık, dayısının yanında tahta bavullara köşe çakmayı öğrenmiş ve o anda tanıştığı bir müzik grubu olan Mavi Yıldızlar'la müziğe giriş yapmıştır.

NEJAT ALP'İN ALBÜMLERİ NELER?

Tavernadan Sevgilerle (1979)
Evlendiğin Gün (1980)
Tavernada (1984)
Nejat Alp 2 (1977)
Yenildim Gözlerine (1985)
Büyümü Yaptın (1985)
Tavernada 2 (1985)
Boğaziçi Geceleri (1986)
Sitemim Var (1986)
Mehtaplı Geceler (1986)
Romantik Taverna (1986)
Nerdesin (2000)
2006 Berlin Konseri (2006)
Bir Öpsem (2007)
Nabza Göre Şerbet (2011)
Can-I Gönülden (2013)
Hatasıyla Sevabıyla (2020)
Canımdan Can İste (1987)
Bir şey Unutmadın Mı (1987)
Tövbe (1987)
Bizim Taverna (1987)
Sevenlerin Tavernası (1987)
Sabret Gönül (1987)
Seninleyim - Sıksa Da Canımı (1988)
Dön Be Kadınım (1988)
Yandı Gönlüm (1989)
Sultanım (1989)
Gökten Üç Elma Düşsün (1990)
Londra Konseri (1991)
New York Konserleri '92 (1992)
Her Mevsim (1996)
Yasak Aşk (1999)

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