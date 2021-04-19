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Nejat Uygur kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Kağıt Ev Mert kimdir?

19.04.2021 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kağıt Ev dizisinde Mert karakteriyle izleyiciyle buluşan Nejat Uygur, Behzat Uygur’un oğlu, Süheyl Uygur’un yeğeni, usta oyuncu Nejat Uygur’un da torunudur. Nejat Uygur, Nejat Uygur Jr. olarak biliniyor.

Nejat Uygur kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Kağıt Ev Mert kimdir?

Nejat Uygur, Kağıt Ev dizisinde Alin ve Cihan’ın büyük oğlu Mert karakterini oynuyor. Mert’in kendisinden küçük Cemre ve Melisa adında iki kızı vardır… Mert’i canlandıran Nejat Uygur, arkadaşlarıyla birlikte çektiği Vine videolarıyla adını duyurmayı başardı.

KAĞİT EV MERT KİMDİR?

Nejat Uygur, Kağıt Ev dizisinde Mert karakterine hayat veriyor.

Aylin ile Cihan Fırtına, oğulları Mert (19), küçük kızları Melisa (7) ve büyük kızları Cemre (16) ile; mutluluk ve refah içinde, imrenilecek bir hayat sürmektedir. Kariyerleri, evleri, hayatları... kısaca çizdikleri aile tablosu çok iyidir. Ancak bu iyi hayatları tek bir yanlış anlama ile darmadağın olacaktır. Onlar çocuklarını ve ailelerini korumak için her şeyi göze almak zorundadırlar.

NEJAT UYGUR KİMDİR?

Nejat Uygur Jr. 1 Ocak 1995’te İstanbul'da doğdu. Babası ünlü oyuncu Behzat Uygur ve amcası ise ünlü oyuncu Süheyl Uygur'dur. Nejat Uygur Jr. ismini ünlü oyuncu, tiyatro ve komedi duayeni dedesi Nejat Uygur'dan aldı.

Nejat Uygur ise dedesi ve amcaları gibi oyunculuk yapmaktadır. Tiyatro ve sinema oyuncusu olan Nejat Uygur'un asıl alanı tiyatrodur. Nejat Uygur Jr. ilk başta arkadaşı Sina ile çektiği Vine videoları ile adını duyurdu.

Nejat Uygur kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Kağıt Ev Mert kimdir

Nejat Uygur lise öğrenimini TED İstanbul Koleji'nde bitirmesinin ardından üniversite eğitimi almayan Nejat Uygur, doğrudan aile mesleği olan ve hevesli olduğu oyunculuğa adım attı. Oyunculuk kariyerine sosyal medyada çektiği videolarla başlamasının ardından dizilere de yönelen Nejat Uygur, Bizim Hikâye dizisinde canlandırdığı Hikmet rolü tanınıyor. Sonrasında ise oyunculuğa devam etmiştir.


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