Nejat Uygur kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Kağıt Ev Mert kimdir?

Nejat Uygur, Kağıt Ev dizisinde Alin ve Cihan’ın büyük oğlu Mert karakterini oynuyor. Mert’in kendisinden küçük Cemre ve Melisa adında iki kızı vardır… Mert’i canlandıran Nejat Uygur, arkadaşlarıyla birlikte çektiği Vine videolarıyla adını duyurmayı başardı.

KAĞİT EV MERT KİMDİR?

Nejat Uygur, Kağıt Ev dizisinde Mert karakterine hayat veriyor.

Aylin ile Cihan Fırtına, oğulları Mert (19), küçük kızları Melisa (7) ve büyük kızları Cemre (16) ile; mutluluk ve refah içinde, imrenilecek bir hayat sürmektedir. Kariyerleri, evleri, hayatları... kısaca çizdikleri aile tablosu çok iyidir. Ancak bu iyi hayatları tek bir yanlış anlama ile darmadağın olacaktır. Onlar çocuklarını ve ailelerini korumak için her şeyi göze almak zorundadırlar.

NEJAT UYGUR KİMDİR?

Nejat Uygur Jr. 1 Ocak 1995’te İstanbul'da doğdu. Babası ünlü oyuncu Behzat Uygur ve amcası ise ünlü oyuncu Süheyl Uygur'dur. Nejat Uygur Jr. ismini ünlü oyuncu, tiyatro ve komedi duayeni dedesi Nejat Uygur'dan aldı.

Nejat Uygur ise dedesi ve amcaları gibi oyunculuk yapmaktadır. Tiyatro ve sinema oyuncusu olan Nejat Uygur'un asıl alanı tiyatrodur. Nejat Uygur Jr. ilk başta arkadaşı Sina ile çektiği Vine videoları ile adını duyurdu.